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Политика ,  
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Иран исключил намерение общаться с США после слов Трампа о письме

Хаменеи объяснил отказ от переговоров после заявления Трампа о письме Ирану
Трамп накануне сообщил, что направил Ирану письмо с предложением о переговорах. Хаменеи его не упомянул, но сказал, что Тегеран не будет вести переговоры с тем, кто не решает проблемы, а удовлетворяет свои интересы
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Иран не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает ISNA.

«Настойчивость некоторых могущественных государств в переговорах направлена не на решение проблем, а на доминирование и навязывание своих ожиданий. Исламская Республика Иран определенно не примет их ожидания», — сказал он.

Он не упомянул какую-либо страну или политика, но сделал свое заявление после того, как накануне, 7 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. Представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке в пятницу сообщило, что Тегеран не получил письма.

Хаменеи также заявил, что в Европе Иран обвиняют в том, что он не выполнил своих обязательств по ядерной сделке (официально она называлась Совместный всеобъемлющий план действий, СВДП).

«Вы утверждаете, что Иран не выполнил свои обязательства по СВПД. Так выполнили ли вы свои обязательства по СВПД? Вы бездействовали с первого дня», — заявил верховный лидер, отметив, что США сами вышли из сделки (это сделал Трамп во время своего первого срока), а Европа обещала «как-то загладить свою вину», но ничего сделано не было.

Трамп в прошлом месяце заявил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном. По его словам, он хотел бы добиться соглашения, «не бомбя» Иран, и республика, вероятно, хочет того же. 7 марта американский президент сказал, что скоро наступит «интересное время» в отношениях с Ираном.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в начале марта заявил, что считает необходимым вести переговоры с США, однако против этого выступил Хаменеи — а глава государства не может перечить его воле.

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Хаменеи заодно выступил с критикой «западной цивилизации». По его словам, ее основы «противостоят основам ислама» и мусульмане не могут следовать им в «различных политических, экономических и других вопросах». Также он назвал «позором» Запада «двойные стандарты».

Примером их проявления он назвал требование свободы информации. При этом, указал Хаменеи, на Западе нельзя упоминать имена таких «мучеников», как погибший лидер «Хезболлы» Хасан Насралла или погибший глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, протестовать против действий Израиля в Палестине и Ливане или «отрицать предполагаемые зверства гитлеровской Германии против евреев».

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран Дональд Трамп США ядерная сделка переговоры Али Хаменеи
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
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