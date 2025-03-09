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Политика ,  
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Иран отказался обсуждать сворачивание ядерной программы страны

Фото: IIPA / Getty Images
Фото: IIPA / Getty Images

Власти Ирана не собираются обсуждать идеи, ведущие к ядерной демилитаризации страны, сообщила пресс-служба миссии Ирана при ООН в соцсети X.

«Если целью [переговоров] будет демонтаж мирной ядерной программы Ирана <...> такие переговоры никогда не состоятся», — говорится в сообщении.

Однако если обсуждение будет направлено на разрешение проблем, которые связаны с «потенциальной милитаризацией ядерной программы» страны, тогда «такие обсуждения могут быть предметом рассмотрения».

Иран исключил намерение общаться с США после слов Трампа о письме
Политика
Али Хаменеи

Ранее, 7 марта, американский президент Дональд Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. В тот же день он написал, что грядет «интересное время» в отношениях с Ираном, а США не могут «позволить им иметь ядерное оружие».

На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в начале марта заявил, что считает необходимым вести переговоры с США, однако против этого выступил Хаменеи — а глава государства не может перечить его воле.

Трамп в прошлом месяце заявил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном. По его словам, он хотел бы добиться соглашения, «не бомбя» Иран, и республика, вероятно, хочет того же.

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Теги
Иран ядерная программа ООН обсуждение
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