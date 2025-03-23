Турецкие телеканалы остановили трансляции с мест проведения митингов

Ведущие турецкие телеканалы после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, протестов и от дворца правосудия в Стамбуле, где должна быть избрана мера пресечения мэру Стамбула Экрему Имамоглу.

Некоторые телеканалы, в том числе частный Halk TV, продолжают вести трансляции с мест, где проходят протесты. Новости с фотографиями уже произошедших событий продолжают выходить, также транслируются выступления экспертов.

Трансляции остановили такие каналы, как TRT Haber, NTV, CNN Turk и другие.

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