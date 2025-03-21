Эрдоган назвал «уличным терроризмом» протесты в связи с арестом Имамоглу
Турецкие власти не потерпят нарушения общественного порядка, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Анкаре.
Ранее полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу (занимает пост с 2019 года). Его и еще более 100 человек обвинили в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. После этого начались протесты, несмотря на запрет властей проводить демонстрации и митинги в городе.
«Мы не допустим нарушения общественного порядка. Мы не поддадимся вандализму или уличному терроризму», — сказал он (цитата по Reuters).
Эрдоган победил на выборах президента Турции в 2023 году, следующие выборы запланированы на 2028 год, но в конце прошлого года власти допустили досрочное голосование в 2027-м. Имамоглу считался главным возможным соперником Эрдогана.
Имамоглу дважды побеждал на выборах мэра Стамбула — крупнейшего города страны. Сам Эрдоган, до того как стать премьер-министром, а затем президентом, с 1994 по 1998 год был мэром этого города.
Накануне Эрдоган назвал протесты «шоу оппозиции». По его мнению, оппозиционные силы Турции пытаются представить «свои внутренние конфликты или проблемы с законом» как наиболее важную проблему страны.
Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озель, в которую также входит Имамоглу, в ответ заявил, что несогласные турки не останутся дома, пишет Reuters.
Задержанный мэр, в свою очередь, заявил, что не сдастся и «будет продолжать борьбу».
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