 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Эрдоган назвал «уличным терроризмом» протесты в связи с арестом Имамоглу

Марш протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу,&nbsp;Турция, 20 марта 2025 года
Марш протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, Турция, 20 марта 2025 года (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Турецкие власти не потерпят нарушения общественного порядка, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Анкаре.

Ранее полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу (занимает пост с 2019 года). Его и еще более 100 человек обвинили в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. После этого начались протесты, несмотря на запрет властей проводить демонстрации и митинги в городе.

«Мы не допустим нарушения общественного порядка. Мы не поддадимся вандализму или уличному терроризму», — сказал он (цитата по Reuters).

Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания мэра Стамбула
Политика
Фото:Serdar Ozsoy / Getty Images

Эрдоган победил на выборах президента Турции в 2023 году, следующие выборы запланированы на 2028 год, но в конце прошлого года власти допустили досрочное голосование в 2027-м. Имамоглу считался главным возможным соперником Эрдогана.

Имамоглу дважды побеждал на выборах мэра Стамбула — крупнейшего города страны. Сам Эрдоган, до того как стать премьер-министром, а затем президентом, с 1994 по 1998 год был мэром этого города.

Накануне Эрдоган назвал протесты «шоу оппозиции». По его мнению, оппозиционные силы Турции пытаются представить «свои внутренние конфликты или проблемы с законом» как наиболее важную проблему страны.

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озель, в которую также входит Имамоглу, в ответ заявил, что несогласные турки не останутся дома, пишет Reuters.

Задержанный мэр, в свою очередь, заявил, что не сдастся и «будет продолжать борьбу».

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Турция протесты
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания мэра Стамбула
Политика
Почему турецкая оппозиция назвала задержание мэра Стамбула переворотом
Политика
В Анкаре назвали наглостью связывание ареста мэра Стамбула с Эрдоганом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 17:35
CША отправят второй авианосец на Ближний ВостокПолитика, 20:35
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Boeing получила контракт на «самый смертоносный самолет в истории»Политика, 20:25
Принц Уильям проехался на танке в ЭстонииПолитика, 20:02
Трамп заявил о готовности США к войне с КитаемПолитика, 19:58
Трамп заявил об обсуждении «раздела территорий» на УкраинеПолитика, 19:52
Третья ракетка России проиграла 12-й на крупном турнире в МайамиСпорт, 19:47
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Signum Capital: циклы на крипторынке поменялись. Что движет ценамиКрипто, 19:40
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 19:37
Россиянка Калинская выиграла в Майами первый матч на турнире WTA с январяСпорт, 19:34
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 2 тыс. кв. мОбщество, 19:34
Полиция Дубая раскрыла подробности о деле искалеченной украинской моделиОбщество, 19:31
ФИФА исключила мексиканский «Леон» из числа участников клубного ЧМСпорт, 19:25
Кремль назвал абсурдом обвинения в адрес России об обстреле ГИС «Суджа»Политика, 19:15