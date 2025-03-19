Как президент Эрдоган пытается избавиться от главного соперника

В Турции задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, его подозревают в причастности к терроризму и коррупции. Эксперты предположили, что так президент Тайип Эрдоган пытается избавиться от сильного оппозиционного конкурента

Экрем Имамоглу (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Утром 19 марта турецкая полиция задержала мэра Стамбула, члена крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу и еще около 100 человек, среди которых высокопоставленные сотрудники стамбульской администрации. По заявлению городской прокуратуры, они проходят по двум уголовным делам.

Первое — о терроризме. Согласно информации телеканала NTV, знакомого с материалами прокуратуры, после того как на мартовских муниципальных выборах 2024 года РНП и Демократическая партия народов (DEM), которая представляет интересы курдского меньшинства, образовали неформальный альянс «Городской консенсус», Имамоглу якобы пытался укрепить влияние «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которая в Турции признана террористической.

Второе дело — о коррупции и отмывании денег. По утверждению прокуратуры, дочерние компании стамбульской мэрии, среди которых Medya AŞ и Kültür AŞ, выигрывали организованные с нарушением закона муниципальные тендеры, завышали цены на свои услуги и таким образом обогащались вместе с другими фигурантами дела. «Большинство полученных ими работ не были завершены, некоторые из них были фиктивными, и они использовали деньги, отмытые ими путем выдачи поддельных счетов, для своего личного обогащения», — приводит заявление прокуратуры Habertürk. Проходящие по этому делу также подозреваются в вымогательстве и взяточничестве.

После задержания Экрема Имамоглу турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару на международном рынке Forex — в начале торгов 19 марта она упала на 11,99%, до 41,1 лиры за доллар по состоянию на 10:40 мск.

Как оппозиция отреагировала на задержание мэра Стамбула

54-летний Имамоглу, который был избран мэром Стамбула в 2019 году и переизбран в 2024-м, задержали у него дома, в районе Сарыер на севере города; там проведен обыск. Имамоглу во время обыска опубликовал в соцсетях видеообращение. «Мы столкнулись с великой тиранией. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся. Я очень люблю вас всех, я доверяю себя нации. Пусть вся моя нация знает, что я буду стоять прямо», — пообещал он (здесь и далее цитаты по CNN Türk).

Руководство РНП назвало арест Имамоглу политическим. «Мы столкнулись с попыткой переворота против нашего следующего президента. Наша нация любит свое государство, но если кто-то попытается настроить государство против нации, нация этого не допустит», — написал в соцсети X председатель РНП Озгюр Озель. По его мнению, Имамоглу задержали потому, что он «ни разу не проигрывал выборы».

С аналогичным заявлением выступила DEM. «Турция переживает процесс гражданского переворота в рамках открытого «совместного строительства судебной власти и правительства», который становится все более очевидным и нацелен на всю политическую и социальную оппозицию», — заявила партия, призвав власти «немедленно прекратить эту практику» и освободить задержанных.

Мэр Анкары Мансур Яваш, также представляющий РНП, высказался в поддержку Имамоглу. «Каждый, кто защищает верховенство закона, демократию и волю народа в этой стране, должен знать, что подобные покушения на избранного мэра никогда и ни при каких обстоятельствах не будут приемлемыми», — заявил он.

После задержания Имамоглу мэрия Стамбула выпустила специальное заявление. В нем выражена надежда, что «справедливость будет восстановлена как можно скорее» и задержанные сотрудники мэрии вернутся к исполнению своих обязанностей. «Наша самая главная обязанность — продолжать предоставлять бесперебойные и высококачественные услуги 16 млн жителей Стамбула, как мы это делали до сегодняшнего дня, — говорится в заявлении. — Мы продолжим выполнять свою работу вместе со всеми нашими коллегами и нести ответственность перед нашим городом с той же решимостью».

Одновременно «для поддержания общественного порядка и предотвращения провокаций» городские власти запретили проводить с 19 по 23 марта какие-либо собрания и демонстрации. Тем не менее руководство РНП объявило об организации акций протеста в Стамбуле, в парламенте и у офиса партии в Анкаре, а также в других городах. В Стамбуле сторонники Имамоглу собрались у здания Стамбульского университета. Накануне там аннулировали диплом Имамоглу о высшем образовании, что формально лишило его возможности участвовать в следующих президентских выборах.

Как это связано с выборами президента

Последние президентские выборы прошли в Турции в 2023 году, срок президентских полномочий — пять лет. Следующие запланированы на 2028 год.

Имамоглу считался главным возможным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе за пост главы государства. Имамоглу дважды побеждал на выборах мэра Стамбула — крупнейшего города страны. Сам Эрдоган, до того как стать премьер-министром, а затем президентом, с 1994 по 1998 год был мэром этого города. На местных выборах 2019 года Эрдоган предупреждал свою Партию справедливости и развития (ПСР): «Если мы проиграем Стамбул, мы проиграем всю республику».

В апреле 2024-го власти заявили, что проводить досрочное голосование не планируют, но в конце года допустили его возможность в 2027-м. Оппозиция тогда предупрдила, что если экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться, она потребует провести досрочные выборы в 2025-м. В марте 2025 года в ПСР повторили призыв организовать досрочное голосование. «Даст Бог, мы вновь выдвинем нашего президента в качестве кандидата на следующих президентских выборах в ноябре 2027 года, и флаг Республиканского альянса вновь будет развеваться в небе Турции», — сказал тогда помощник председателя ПСР, глава комитета парламента по цифровым СМИ Хусейин Яйман.

Оппозиционная РНП, которая занимает второе место по числу парламентских мандатов, должна была определить своего кандидата на внутрипартийных выборах 23 марта, и наиболее вероятным кандидатом был как раз Имамоглу.

На протяжении последних лет в Турции двузначная инфляция — в мае 2024 года она достигла 75,5%, начав расти почти сразу после переизбрания Эрдогана и смены главы Центробанка Турции. The Financial Times отметила, что в свой предыдущий президентский срок Эрдоган подтолкнул ЦБ Турции к снижению ключевой ставки с 19 до 8,5%, после чего его жестко критиковали за разжигание инфляционного кризиса и резкое падение курса лиры по отношению к доллару. Со сменой руководства ЦБ начался период более жесткой кредитно-денежной политики, ключевая ставка стала расти. В 2024 году министр финансов страны Мехмет Шимшек объявил о трехлетнем плане жесткой экономии, направленной на сокращение государственных расходов.

Опрошенные РБК эксперты считают, что задержание мэра Стамбула политически мотивировано. «Является ли Имамоглу соперником Эрдогана? Да, безусловно. Он опасный соперник — он победил на выборах мэра Стамбула в 2019 и 2024 годах, — поянил РБК автор телеграм-канала «Повестка дня Турции», главный редактор «МК в Турции» Яшар Ниязбаев. — Имамоглу очень популярен, у него хорошая поддержка, и он может консолидировать вокруг себя определенные силы». «Скорее всего, через четыре дня объявят о его аресте», — прогнозирует Ниязбаев, подчеркивая, что власти пытаются нейтрализовать Имамоглу и за счет лишения диплома, и через уголовное преследование.

Имамоглу прочили, что он повторит путь Эрдогана, который был мэром Стамбула, потом был осужден, а потом создал свою Партию справедливости и развития, которая находится у власти с 2003 года, говорит старший научный сотрудник сектора Турции в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. «Возможно, турецкие власти хотели снизить популярность Имамоглу и не допустить его возможное участие в следующих президентских выборах, — сказал он РБК. — Набор обвинений достаточно широкий и весомый, и можно предположить, что судебный процесс будет долгим».

Кандидатом от РНП на президентских выборах теперь может быть мэр Анкары Мансур Яваш. «Но все-таки до харизмы Экрема Имамоглу, на мой взгляд, он не дотягивает. По сравнению с ним Яваш более спокойный и бюрократичный, — считает Гаджиев. — Оппозиция призывает к протестам, власти какие-либо акции запретили. Но зная, насколько турецкое общество политизировано, думаю, турки все-таки выйдут на улицы. Полагаю, к сторонникам РНП присоединятся и другие оппозиционные силы. Будем надеяться, что к каким-то кровопролитным инцидентам это не приведет».

После задержания Имамоглу Министерство юстиции Турции призвало не связывать расследование по его делу с Эрдоганом. «Связывать расследования и дела, начатые судом, с нашим президентом — это, мягко говоря, наглость и незнание границ, — говорится в заявлении ведомства. — В нашей стране с ее законодательной, исполнительной и судебной властью необходимо разделение властей. Судебная власть не получает ни от кого приказов и указаний. <...> Неправильно делать поспешные выводы как в пользу, так и против, не имея информации о содержании расследования».