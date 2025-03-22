Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России в конфликте на Украине

Сергей Шойгу и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Северная Корея продолжит неизменно поддерживать Россию в проведении военной операции на Украине, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне с секретарем совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщила «Нодон синмун».

Между ними состоялся «обстоятельный обмен мнениями и взглядами руководителей двух стран по региональной и международной ситуации».

Ким Чен Ын и Шойгу подтвердили готовность безоговорочно следовать договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, подписанному в июне 2024 года. Были подтверждены полностью совпадающие позиции, говорится в сообщении.

Шойгу прибыл в Пхеньян утром 21 марта. Он передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина, а также «привет и наилучшие пожелания» от российского президента. Шойгу заявил, что Путин «уделяет самое пристальное внимание» реализации достигнутых с КНДР договоренностей.

Ранее в феврале Ким Чен Ын обвинил США и другие западные государства в том, что они намеренно затягивают военный конфликт Москвы и Киева «ради неосуществимой мечты нанести стратегическое поражение России». Тогда он также заявил, что армия и народ КНДР «будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности» и также напомнил о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Этот договор был ратифицирован обоими государствами в ноябре. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации». МИД России заявлял, что в ней отражена «исключительно оборонительная позиция», а возражения ряда стран против подобного сотрудничества связаны с планами «агрессии» в отношении Пхеньяна или Москвы.