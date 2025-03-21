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Политика ,  
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Шойгу на встрече с Ким Чен Ыном передал послание от Путина

Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею
Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею (Фото: KCNA / Reuters)

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне и передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договоренностей», — заявил Шойгу.

Секретарь Совбеза прибыл в Пхеньян утром в пятницу, 21 марта. Перед встречей с Ким Чен Ыном Сергей Шойгу посетил монумент «Освобождение» в память о советских солдатах, погибших в боях за освобождение Кореи от оккупации Японии в 1945 году. На церемонии возложения венка присутствовали также российский посол в КНДР Александр Мацегора и замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю.

Путин принял в Кремле высокопоставленного партийного деятеля КНДР
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Владимир Путин и Ли Хи Ен

27 февраля российский президент Владимир Путин принял в Кремле члена Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёна. За день до этого, 26 февраля, с высокопоставленным партийным деятелем Кореи провел встречу заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР знаменует собой «новую эру в отношениях двух стран».

Документ был подписан в июне 2024 года во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Российский лидер подписал закон о ратификации договора 9 ноября 2024 года. Глава КНДР ратифицировал документ 12 ноября.

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Сергей Шойгу Ким Чен Ын КНДР встреча международные отношения
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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Чен Ын Ким

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