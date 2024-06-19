Путин подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве

Подписанный договор будет учитывать вопросы безопасности и придет на смену нескольким документам, в том числе подписанным при СССР

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин находится с визитом в Пхеньяне.

17 июня помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что договор будет учитывать в том числе вопросы безопасности. По словам Ушакова, этот документ придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.

Путин прибыл с визитом в КНДР ночью 18 июня. Это его первая поездка в страну с 2000 года, тогда ею руководил отец нынешнего лидера Ким Чен Ир.

Перед поездкой в КНДР Путин одобрил составленный российским МИДом проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Президент разрешил ведомству в ходе переговоров вносить в проект договора непринципиальные изменения.

19 июня состоялись переговоры Путина и Кем Чен Ына сначала в расширенном составе, а затем тет-а-тет. Во время первой беседы российский президент упомянул «фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу».

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