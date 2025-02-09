Ким Чен Ын пообещал «неизменную поддержку» российской армии

КНДР будет поддерживать Россию «в защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности», пообещал Ким Чен Ын. В Кремле не комментируют данные США, Южной Кореи и Украины о северокорейских войсках в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обвинил США и другие западные государства в том, что они намеренно затягивают военный конфликт Москвы и Киева «ради неосуществимой мечты нанести стратегическое поражение России».

Армия и народ КНДР «будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности», заявил Ким Чен Ын (цитата по Pyongyang Times), напомнив о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Он был подписан в июне 2024 года, когда в Пхеньян приезжал российский президент Владимир Путин. В минувшем ноябре соглашение ратифицировали обе стороны.

По словам северокорейского лидера, позиция Пхеньяна заключается в том, чтобы противостоять «действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру».

Отдельно Ким Чен Ын раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей, заявив, что оно ведет к обострению напряженности. Он пообещал принять контрмеры, включая дальнейшее развитие ядерных сил, передает Reuters.

Южнокорейские, американские и украинские власти, ссылаясь на спутниковые снимки и другие разведданные, с прошлого года сообщают о переброске войск КНДР в Россию для участия в боях против украинских войск. По данным Вашингтона, по состоянию на начало ноября 2024-го в Курской области находились 10 тыс. северокорейских военнослужащих. В конце января The New York Times написала об их отводе с передовой.

Российский президент Владимир Путин, в прошлом сентябре отвечая на вопрос об отправке в зону боев северокорейских добровольцев, назвал эти сведения полной чушью. Месяцем позже, говоря о спутниковых снимках, он заявил, что если они есть, «значит, они чего-то отражают», а также напомнил о ст. 4 договора с КНДР, которая предполагает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения. Кремль не комментировал данные о переброске и перемещении северокорейских войск.

Северокорейский МИД в ноябре 2024 года подтвердил оказание России военной помощи в конфликте, не уточнив деталей.