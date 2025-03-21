Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, у него запланирована встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, в начале своего визита Шойгу возложил венок к монументу «Освобождение» в память о советских солдатах, погибших в боях за освобождение Кореи от японской оккупации в 1945 году.

В конце февраля президент России Владимир Путин встретился с членом политбюро, секретарем центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном.

За день до их встречи Ли Хи Ён встретился с заместителем председателя Совета безопасности и председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. По итогам встречи тот заявил, что заключенный между Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве «знаменует собой новую эру в отношениях двух стран».

Этот договор был заключен 18–19 июня 2024 года, в ходе визита Путина в Пхеньян, а в ноябре лидеры двух стран его ратифицировали.