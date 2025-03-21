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Политика ,  
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Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, у него запланирована встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, в начале своего визита Шойгу возложил венок к монументу «Освобождение» в память о советских солдатах, погибших в боях за освобождение Кореи от японской оккупации в 1945 году.

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Политика
Владимир Путин и Ли Хи Ен

В конце февраля президент России Владимир Путин встретился с членом политбюро, секретарем центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном.

За день до их встречи Ли Хи Ён встретился с заместителем председателя Совета безопасности и председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. По итогам встречи тот заявил, что заключенный между Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве «знаменует собой новую эру в отношениях двух стран».

Этот договор был заключен 18–19 июня 2024 года, в ходе визита Путина в Пхеньян, а в ноябре лидеры двух стран его ратифицировали.

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Сергей Шойгу Ким Чен Ын Пхеньян встреча
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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