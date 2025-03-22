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Военная операция на Украине ,  
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Посланник Трампа заявил, что у России нет плана «пройти маршем по Европе»

Сюжет
Военная операция на Украине

У России нет планов нападать на европейские страны, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Сто процентов нет. <...> С какой целью?» — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что России хочет «пройти маршем всю Европу».

17 февраля мнение о том, что Россия «ни капельки» не угрожает НАТО, выразил и президент США Дональд Трамп. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который накануне в интервью NBC заявил о возможном намерении России атаковать Польшу или Литву.

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Фото:Jens Schlueter / Getty Images

19 марта ЕС представил так называемую Белую книгу, посвященную развитию оборонной промышленности союза до 2030 года. В ней он назвал Россию «фундаментальной угрозой» и поставил своей целью ее сдерживание.

Российские власти категорически отрицают возможность военных действий против любой из стран НАТО. По словам российского президента Владимира Путина, Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.

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Стив Уиткофф Россия НАТО Евросоюз Военная операция на Украине
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Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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Бундестаг одобрил поправки к Конституции для увеличения трат на оборону
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