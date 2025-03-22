Посланник Трампа заявил, что у России нет плана «пройти маршем по Европе»
У России нет планов нападать на европейские страны, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Сто процентов нет. <...> С какой целью?» — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что России хочет «пройти маршем всю Европу».
17 февраля мнение о том, что Россия «ни капельки» не угрожает НАТО, выразил и президент США Дональд Трамп. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который накануне в интервью NBC заявил о возможном намерении России атаковать Польшу или Литву.
19 марта ЕС представил так называемую Белую книгу, посвященную развитию оборонной промышленности союза до 2030 года. В ней он назвал Россию «фундаментальной угрозой» и поставил своей целью ее сдерживание.
Российские власти категорически отрицают возможность военных действий против любой из стран НАТО. По словам российского президента Владимира Путина, Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.
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