Бундестаг проголосовал за внесение изменений в Основной закон ФРГ, которые позволят увеличить расходы на национальную оборону. Авторами инициативы выступили будущие партнеры по правящей коалиции — ХДС/ХСС и СДПГ

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18 марта бундестаг проголосовал за внесение изменений в Основной закон ФРГ, необходимых для увеличения расходов на национальную оборону. Соответствующую законодательную инициативу выдвинули партии, готовящиеся после февральских парламентских выборов к созданию правящей коалиции, — одержавший на них победу блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия (СДПГ).

Представленный ими законопроект подразумевает, в частности, снятие федеральных фискальных ограничений с целью увеличить специальный фонд бундесвера. ХДС/ХСС и СДПГ предлагают отменить так называемый долговой тормоз (конституционные ограничения на госзаимствования) для оборонных затрат, превышающих 1% от ВВП. То есть расходы до этой границы будут покрываться из бюджета, а выше — за счет заимствований. Кроме того, партнеры по правящей коалиции предлагают создать новый специальный фонд в размере €500 млрд, предназначенный для финансирования инфраструктурных проектов.

По результатам голосования их предложение поддержали 513 депутатов, против выступили 207 (ни один законодатель не воздержался). Поскольку речь идет о внесении изменений в Конституцию страны, для проведения этой инициативы потребовалась поддержка конституционного большинства, то есть двух третей парламента (489 голосов). В этих условиях ХДС/ХСС и СДПГ пришлось пойти на ряд уступок «Зеленым». В частности, пообещать выделить €100 млрд из специального фонда на защиту климата.

Будущим партнерам по коалиции удалось преодолеть и несогласие оппозиции в лице праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ) и «Левых». Ранее они направили обращение в Конституционный суд (BVerfG) с просьбой оценить законность внесения изменений в Основной закон бундестагом старого созыва. Оппозиция считала, что ХДС/ХСС и СДПГ пытаются как можно скорее провести свою инициативу, поскольку в обновленном парламенте у АдГ и «Левых» будет блокирующее меньшинство. Однако их претензии были отклонены BVerfG дважды.

Поиск дополнительных средств на оборонные траты объясняется тем, что в 2027 году истекает срок работы специального фонда бундесвера объемом €100 млрд, созданного канцлером Олафом Шольцем после начала военных действий на Украине. Сейчас средства фонда почти полностью использованы. Берлин при этом намерен как минимум удерживать установленную для стран НАТО планку расходов на оборону в размере 2% ВВП.

В законопроекте ХДС/ХСС и СДПГ отмечено, что Германии необходимо увеличить траты на военные нужны, поскольку конфликт на Украине «изменил ситуацию с безопасностью в Европе», а новая администрация США «не дает оснований ожидать, что существующая напряженность на международной арене снизится».

Готовящийся занять пост федерального канцлера глава ХДС Фридрих Мерц заявил во время выступления в бундестаге, что столь значительное увеличение заимствований оправдывает «агрессивная война России против Европы».

Нынешний министр обороны Борис Писториус (СДПГ), в свою очередь, отметил, что Россия представляет самую большую угрозу европейской безопасности. «Нам предстоит принять решения исторической важности <…>. Мы должны обеспечить нашу собственную безопасность и безопасность нашего континента», — заявил политик, выступая в защиту предложенного законопроекта.

Ранее Еврокомиссия представила план по перевооружению ЕС (ReArm Europe), который также предусматривает ослабление фискальных правил союза с целью увеличить расходы его участников на оборону на 1,5% и собрать €650 млрд на производство вооружений.

Российские власти категорически отрицают возможность начала войны против любой из стран НАТО. По мнению российского президента Владимира Путина, подобные предупреждения распространяются, чтобы «обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», хотя Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.

«Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО — всегда был процесс наоборот», — замечал его представитель Дмитрий Песков.