Трамп оценил угрозу НАТО со стороны России: «Ни капельки»

Президент США не согласился со словами Зеленского об угрозе альянсу. Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении атаковать страны НАТО. Путин объяснял, что интереса в этом нет

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Россия нисколько не угрожает НАТО, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает пресс-пул Белого дома.

«Ни капельки», — сказал он и добавил, что украинский президент Владимир Зеленский будет вовлечен в процесс дипломатического урегулирования.

Так президент США прокомментировал слова Зеленского, который накануне в интервью NBC заявил о возможном намерении России атаковать Польшу или Литву.

Российские власти категорически отрицают возможность начала войны против любой из стран НАТО. По мнению российского президента Владимира Путина, подобные предупреждения распространяются, чтобы «обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», хотя Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.

«Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО — всегда был процесс наоборот», — замечал его представитель Дмитрий Песков.