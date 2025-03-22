Уиткофф заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в ближайшие месяцы

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — сказал Уиткофф в ходе беседы.

18 марта Путин и Трамп провели свой второй телефонный разговор. Он был посвящен урегулированию на Украине и состоялся через неделю после того, как в Саудовской Аравии американская и украинская делегации договорились осуществить 30-дневное прекращение огня. Первый звонок состолся 12 февраля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил тогда, что Путин и Трамп в разговоре не обсуждали личную встречу. Однако он допустил, что она может пройти в Саудовской Аравии, где 23 марта состоится более широкое обсуждение прекращения огня между Россией и Украиной. Возможность встречи в Джидде не исключил и Уиткофф.