Уиткофф заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в ближайшие месяцы
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Я думаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — сказал Уиткофф в ходе беседы.
18 марта Путин и Трамп провели свой второй телефонный разговор. Он был посвящен урегулированию на Украине и состоялся через неделю после того, как в Саудовской Аравии американская и украинская делегации договорились осуществить 30-дневное прекращение огня. Первый звонок состолся 12 февраля.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил тогда, что Путин и Трамп в разговоре не обсуждали личную встречу. Однако он допустил, что она может пройти в Саудовской Аравии, где 23 марта состоится более широкое обсуждение прекращения огня между Россией и Украиной. Возможность встречи в Джидде не исключил и Уиткофф.
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