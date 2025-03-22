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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в ближайшие месяцы

Сюжет
Военная операция на Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — сказал Уиткофф в ходе беседы.

18 марта Путин и Трамп провели свой второй телефонный разговор. Он был посвящен урегулированию на Украине и состоялся через неделю после того, как в Саудовской Аравии американская и украинская делегации договорились осуществить 30-дневное прекращение огня. Первый звонок состолся 12 февраля.

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Политика
Стив Уиткофф

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил тогда, что Путин и Трамп в разговоре не обсуждали личную встречу. Однако он допустил, что она может пройти в Саудовской Аравии, где 23 марта состоится более широкое обсуждение прекращения огня между Россией и Украиной. Возможность встречи в Джидде не исключил и Уиткофф.

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Дональд Трамп Владимир Путин Стив Уиткофф Военная операция на Украине переговоры встреча
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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