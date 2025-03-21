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ЦБ на полгода продлил ограничения на перевод средств за границу

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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России сохранил ограничения на перевод средств за границу еще на шесть месяцев — до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, российские граждане и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в течение месяца на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн (или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте). Остается и лимит на перечисления через системы денежных переводов: за месяц — не более $10 тыс.  

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Работающие в России нерезиденты как дружественных, так и недружественных стран могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Неработающие граждане и юрлица недружественных стран не могут переводить никакие суммы за рубеж.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, отметили в ЦБ.

Центробанк ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине и последующего введения международных санкций против России. Изначально регулятор запретил переводы граждан за границу в сумме более $5 тыс. в месяц. Позже ограничения стали смягчать, к июлю 2022 года лимит был поднят до $1 млн.

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Теги
Банк России денежный перевод ограничения Военная операция на Украине
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