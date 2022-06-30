ЦБ повысил лимит переводов за рубеж до $1 млн в месяц

Ранее сумма, которую физлица могли переводить за границу, не должна была превышать $150 тыс. Набиуллина накануне заявила, что регулятор думал об отмене лимита, «но для этого необходимо менять законодательство»

Здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

С 1 июля физические лица — резиденты России смогут переводить на свой счет в зарубежном банке или другому человеку за границей до $1 млн в месяц или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте, сообщает Центробанк.

Такую же сумму смогут переводить физлица — резиденты из стран, которые российское правительство считает дружественными. Ранее лимит составлял $150 тыс. Банк России заявил, что его решили повысить «в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке».

В начале марта ЦБ ограничил переводы физлиц за границу суммой $5 тыс. в месяц. Решение было принято вскоре после начала российской военной операции на Украине и первых ответных санкций стран Запада. С апреля лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс.

Набиуллина объявила о планах ЦБ повысить лимит на переводы за рубеж Финансы

С 7 июня россияне и граждане из дружественных стран получили возможность переводить со своих счетов за границу до $150 тыс. в месяц. Все нерезиденты по-прежнему могли переводить за рубеж деньги, которые они получают в качестве зарплаты. Регулятор сохранил введенный в апреле запрет на переводы за рубеж средств физлиц и юрлиц — нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров.

О готовности ослабить ограничение на переводы за рубеж накануне заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор даже думал над тем, чтобы отменить лимит, «но для этого необходимо менять законодательство».