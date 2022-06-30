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Финансы ,  
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ЦБ повысил лимит переводов за рубеж до $1 млн в месяц

Ранее сумма, которую физлица могли переводить за границу, не должна была превышать $150 тыс. Набиуллина накануне заявила, что регулятор думал об отмене лимита, «но для этого необходимо менять законодательство»
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Здание Центрального Банка России
Здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

С 1 июля физические лица — резиденты России смогут переводить на свой счет в зарубежном банке или другому человеку за границей до $1 млн в месяц или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте, сообщает Центробанк.

Такую же сумму смогут переводить физлица — резиденты из стран, которые российское правительство считает дружественными. Ранее лимит составлял $150 тыс. Банк России заявил, что его решили повысить «в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке».

В начале марта ЦБ ограничил переводы физлиц за границу суммой $5 тыс. в месяц. Решение было принято вскоре после начала российской военной операции на Украине и первых ответных санкций стран Запада. С апреля лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс.

Набиуллина объявила о планах ЦБ повысить лимит на переводы за рубеж
Финансы
Фото:Beawiharta Beawiharta / Reuters

С 7 июня россияне и граждане из дружественных стран получили возможность переводить со своих счетов за границу до $150 тыс. в месяц. Все нерезиденты по-прежнему могли переводить за рубеж деньги, которые они получают в качестве зарплаты. Регулятор сохранил введенный в апреле запрет на переводы за рубеж средств физлиц и юрлиц — нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров.

О готовности ослабить ограничение на переводы за рубеж накануне заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор даже думал над тем, чтобы отменить лимит, «но для этого необходимо менять законодательство».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Центробанк Денежные переводы доллары Валюта физлица

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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