ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты со счетов еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, говорится в сообщении на сайте регулятора.



«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении ЦБ.



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