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ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты со счетов еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении ЦБ.
С открытых до 9 марта 2022 года счетов граждане могут снять сумму не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.
Также ЦБ на шесть месяцев продлил для банков запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Впервые ЦБ ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте 2022 года, после того как ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. С тех пор запрет продлевают каждые полгода. В июле 2022 глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила запрет обращения доллара и евро в России даже в «апокалиптическом сценарии».
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