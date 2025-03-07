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ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты

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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты со счетов еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении ЦБ.

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С открытых до 9 марта 2022 года счетов граждане могут снять сумму не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.

Также ЦБ на шесть месяцев продлил для банков запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Впервые ЦБ ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте 2022 года, после того как ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. С тех пор запрет продлевают каждые полгода. В июле 2022 глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила запрет обращения доллара и евро в России даже в «апокалиптическом сценарии».

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Теги
Банк России иностранная валюта наличная валюта санкции ограничения
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