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Мишустин назначил экс-гендиректора «Коммерсанта» замглавы Минпросвещения

Владимир Желонкин
Владимир Желонкин (Фото: пресс-служба Минпросвещения)

Бывший главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

«Назначить Желонкина Владимира Борисовича заместителем министра просвещения РФ», — следует из распоряжения.

Как пояснили РБК в пресс-службе Минпросвещения, в обязанности Желонкина войдет формирование и реализация информационной политики ведомства, а также координация вопросов среднего профессионального образования.

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Фото:Екатерина Шлюшенкова / РБК

Владимиру Желонкину 58 лет. В 1990 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского. В начале 1990-х работал инженером коммерческого отдела Восточно-Европейского рекламного агентства в Санкт-Петербурге, заместителем начальника управления инвестиций Северного торгового банка и начальником валютного управления Межпромбанка.

В 1999 году был консультантом Павла Бородина во время кампании по выборам мэра Москвы, с того же года занимал должность гендиректора информагентства РПЦ. С 2006 года — замгендиректора ОАО «Связьинвест», в 2010 году работал в главном управлении воспитательной работы Минобороны.

В 2010–2011 годах занимал пост генерального директора медиагруппы «Звезда». Затем до прихода в «Коммерсанъ» работал заместителем полпреда президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО), а также участвовал в создании Российского военно-исторического общества.

В июне 2024 года Желонкин покинул пост главного редактора газеты «Коммерсантъ», который он занимал с июля 2018 года. В августе 2024 года оставил пост генерального директора издательского дома.

В сентябре 2024 года Желонкин был назначен советником министра просвещения Сергея Кравцова.

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Теги
Михаил Мишустин правительство распоряжение Минпросвещения новости
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