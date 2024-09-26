Экс-гендиректора «Коммерсанта» назначили советником министра просвещения
Бывший генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин назначен советником министра просвещения Сергея Кравцова, сообщается на сайте ведомства.
Желонкин работал в «Коммерсанте» на посту президента издательского дома с 2013 года, он стал генеральным директором в 2016 году, а с 2018 года был и главным редактором газеты. Свою должность он покинул в начале августа. Новым гендиректором стал Роман Уманский.
«Ведомости» еще в июле писали, что Желонкин может занять должность заместителя министра просвещения. Сам экс-гендиректор «Ъ» от комментариев по этому поводу отказывался.
Владимир Желонкин в начале 1990-х работал инженером коммерческого отдела Восточно-Европейского рекламного агентства в Санкт-Петербурге, замначальника управления инвестиций Северного торгового банка и начальником валютного управления Межпромбанка.
В 1999-м был консультантом Павла Бородина во время кампании по выборам мэра Москвы, с того же года занимал должность гендиректора информагентства РПЦ. С 2006 года — замгендиректора ОАО «Связьинвест», в 2010 году работал в главном управлении воспитательной работы Минобороны.
В 2010–2011 годах занимал пост генерального директора медиагруппы «Звезда». Затем до прихода в «Ъ» работал заместителем полпреда президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО).
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