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Экс-гендиректора «Коммерсанта» назначили советником министра просвещения

Экс-гендиректор «Коммерсанта» Желонкин стал советником министра просвещения
Желонкин работал в «Коммерсанте» с 2013 года, а в 2016 года стал гендиректором издательского дома. Свой пост он покинул в августе
Владимир Желонкин
Владимир Желонкин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин назначен советником министра просвещения Сергея Кравцова, сообщается на сайте ведомства.

Желонкин работал в «Коммерсанте» на посту президента издательского дома с 2013 года, он стал генеральным директором в 2016 году, а с 2018 года был и главным редактором газеты. Свою должность он покинул в начале августа. Новым гендиректором стал Роман Уманский.

«Ведомости» еще в июле писали, что Желонкин может занять должность заместителя министра просвещения. Сам экс-гендиректор «Ъ» от комментариев по этому поводу отказывался.

Владимир Желонкин в начале 1990-х работал инженером коммерческого отдела Восточно-Европейского рекламного агентства в Санкт-Петербурге, замначальника управления инвестиций Северного торгового банка и начальником валютного управления Межпромбанка. 

В 1999-м был консультантом Павла Бородина во время кампании по выборам мэра Москвы, с того же года занимал должность гендиректора информагентства РПЦ. С 2006 года — замгендиректора ОАО «Связьинвест», в 2010 году работал в главном управлении воспитательной работы Минобороны.

В 2010–2011 годах занимал пост генерального директора медиагруппы «Звезда». Затем до прихода в «Ъ» работал заместителем полпреда президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Коммерсантъ» Минпросвещения советник Сергей Кравцов
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