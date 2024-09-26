Экс-гендиректора «Коммерсанта» назначили советником министра просвещения

Желонкин работал в «Коммерсанте» с 2013 года, а в 2016 года стал гендиректором издательского дома. Свой пост он покинул в августе

Владимир Желонкин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин назначен советником министра просвещения Сергея Кравцова, сообщается на сайте ведомства.

Желонкин работал в «Коммерсанте» на посту президента издательского дома с 2013 года, он стал генеральным директором в 2016 году, а с 2018 года был и главным редактором газеты. Свою должность он покинул в начале августа. Новым гендиректором стал Роман Уманский.

«Ведомости» еще в июле писали, что Желонкин может занять должность заместителя министра просвещения. Сам экс-гендиректор «Ъ» от комментариев по этому поводу отказывался.