 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Владимир Желонкин ушел с поста гендиректора «Коммерсанта»

Новым гендиректором издательского дома стал Роман Уманский, который работает на руководящих должностях в «Коммерсанте» с 2015 года. Ранее летом Желонкин ушел с должности главного редактора издания
Владимир Желонкин
Владимир Желонкин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Владимир Желонкин покидает должность гендиректора «Коммерсанта», новым руководителем назначен Роман Уманский.

Уманский работает в «Коммерсанте» с 2015 года, сначала он был финансовым директором, затем — исполнительным и заместителем генерального директора. До этого он работал в Yota, «Вымпелкоме», «Комстар-ОТС». Уманский в качестве гендиректора сосредоточится на операционном управлении и развитии бизнеса издательского дома, говорится в сообщении.

Желонкин работал в «Коммерсанте» на посту президента издательского дома с 2013 года, он стал генеральным директором в 2016 году, а с 2018 года был и главным редактором газеты.

В июне стало известно, что Желонкин уйдет с должности главреда издания. На этой должности его сменил замгендиректора издательского дома Михаил Лукин. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Желонкин может занять должность заместителя министра просвещения Сергея Кравцова.

«Я глубоко признателен Алишеру Бурхановичу Усманову, который предоставил мне возможность на протяжении 10 лет быть частью истории «Коммерсанта». Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу «Коммерсанта», — приводятся слова Желонкина в сообщении «Коммерсанта».

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
«Коммерсантъ» Генеральный директор
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
В Курскую область направили дополнительные силы МЧСОбщество, 19:09
Роскомнадзор объяснил блокировку Signal в РоссииТехнологии и медиа, 19:05
В Курской области возникли проблемы с интернетом и связью из-за DDoS-атакПолитика, 18:59
Что стоит за идеей Токаева об оборонной кооперации в Центральной АзииПолитика, 18:59
Победа гимнастки из России. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 18:56
Российские военные уничтожили беспилотные катера ВСУ в Черном море. ВидеоПолитика, 18:49
Минтранс поддержал ужесточение правил для авиадебошировОбщество, 18:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Событие Кэррингтона и геомагнитные бури: как изучают СолнцеРБК и Сбер, 18:44
Уроженка России завоевала золото Олимпиады в художественной гимнастикеСпорт, 18:43
Волатильная неделя. Ралли в четверг стало самым сильным с 2022 годаКрипто, 18:34
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 18:33
Топ-менеджерам Пенсионного фонда вынесли приговор за взятки на ₽190 млнОбщество, 18:29
Часть банков приостановили работу отделений в Курской областиФинансы, 18:27
Союзники по AUKUS испытали беспилотники с интегрированным ИИПолитика, 18:26