Владимир Желонкин ушел с поста гендиректора «Коммерсанта»

Новым гендиректором издательского дома стал Роман Уманский, который работает на руководящих должностях в «Коммерсанте» с 2015 года. Ранее летом Желонкин ушел с должности главного редактора издания

Владимир Желонкин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Владимир Желонкин покидает должность гендиректора «Коммерсанта», новым руководителем назначен Роман Уманский.

Уманский работает в «Коммерсанте» с 2015 года, сначала он был финансовым директором, затем — исполнительным и заместителем генерального директора. До этого он работал в Yota, «Вымпелкоме», «Комстар-ОТС». Уманский в качестве гендиректора сосредоточится на операционном управлении и развитии бизнеса издательского дома, говорится в сообщении.

Желонкин работал в «Коммерсанте» на посту президента издательского дома с 2013 года, он стал генеральным директором в 2016 году, а с 2018 года был и главным редактором газеты.

В июне стало известно, что Желонкин уйдет с должности главреда издания. На этой должности его сменил замгендиректора издательского дома Михаил Лукин. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Желонкин может занять должность заместителя министра просвещения Сергея Кравцова.

«Я глубоко признателен Алишеру Бурхановичу Усманову, который предоставил мне возможность на протяжении 10 лет быть частью истории «Коммерсанта». Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу «Коммерсанта», — приводятся слова Желонкина в сообщении «Коммерсанта».