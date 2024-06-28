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Технологии и медиа ,  
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Новым главредом «Коммерсанта» стал Михаил Лукин

Михаил Лукин решением совета директоров назначен новым главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором издательского дома. Он сменил Владимира Желонкина, который сохранит должность генерального директора ИД
Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК
Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК

Совет директоров издательского дома «Коммерсантъ» избрал новым главным редактором газеты и шеф-редактором издательского дома журналиста Михаила Лукина, говорится в сообщении издания. Он займет пост с 1 июля. Владимир Желонкин, занимавший пост главного редактора с 2018 года, останется генеральным директором издательского дома.

Лукин впервые пришел в «Коммерсантъ» в июле 1992 года, участвовал в запуске ежедневной газеты. В общей сложности проработал в издательском доме более 17 лет. С 2013 по 2023 год занимал различные должности в ТАСС и ВТБ.

«Мы уверены, что кадровые изменения в руководстве ИД будут способствовать укреплению роли «Коммерсанта» как одного из лидеров российского медиарынка. Совет директоров желает новому шеф-редактору успехов в реализации его планов», — сказано в заявлении совета директоров.

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О том, что главред «Ъ» Владимир Желонкин вскоре покинет свой пост, источники РБК и «Ведомостей» сообщили в середине июня. По данным источников «Ведомостей», именно Лукин рассматривался в качестве нового главреда, однако сам журналист в разговоре с РБК тогда заявил, что ему неизвестно о существовании официального решения о назначении его на какой-либо пост помимо того, который он уже занимает.

Как указывал председатель совета директоров «Коммерсанта» Григорий Левченко, Желонкин на протяжении уже более пяти лет совмещал в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров. «Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается», — подчеркивал он.

Владимир Желонкин в начале 1990-х работал инженером коммерческого отдела Восточно-Европейского рекламного агентства в Санкт-Петербурге, замначальника управления инвестиций Северного торгового банка и начальником валютного управления Межпромбанка. В 1999-м был консультантом Павла Бородина во время кампании по выборам мэра Москвы, с того же года занимал должность гендиректора информагентства РПЦ. С 2006 года — замгендиректора ОАО «Связьинвест», в 2010 году работал в главном управлении воспитательной работы Минобороны.

В 2010–2011 годах занимал пост генерального директора медиагруппы «Звезда». Затем работал заместителем полпреда президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО). Главным редактором «Коммерсанта» он стал в 2018 году.

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