В «Коммерсанте» сменится главный редактор

Ставший в 2018 году главредом Владимир Желонкин уйдет с поста, а его сменит замгендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Лукин, который вернулся в издание в прошлом году спустя десять лет после увольнения

Владимир Желонкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин покидает свой пост, рассказали два источника РБК на медиарынке и в редакции издания, а также три собеседника «Ведомостей».

По данным собеседников «Ведомостей», новым главредом станет замгендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Лукин.

Лукин в разговоре с РБК заявил, что ему неизвестно о существовании официального решения о назначении его на какой-либо пост помимо того, который он уже занимает.

«Владимир Желонкин на протяжении уже более пяти лет успешно совмещает в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров.Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается», — сообщил председатель совета директоров «Коммерсанта» Григорий Левченко. Он заявил, что на данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве издательского дома не производилось и решений не принято.

РБК обратился за комментарием к Желонкину.

Желонкин стал главным редактором «Ъ» в 2018 году, на тот момент он два года был генеральным директором одноименного ИД. Его предшественником был Сергей Яковлев, работавший в газете с 1997 года.