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Технологии и медиа ,  
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В «Коммерсанте» сменится главный редактор

Ставший в 2018 году главредом Владимир Желонкин уйдет с поста, а его сменит замгендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Лукин, который вернулся в издание в прошлом году спустя десять лет после увольнения
Владимир Желонкин
Владимир Желонкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин покидает свой пост, рассказали два источника РБК на медиарынке и в редакции издания, а также три собеседника «Ведомостей».

По данным собеседников «Ведомостей», новым главредом станет замгендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Лукин.

Лукин в разговоре с РБК заявил, что ему неизвестно о существовании официального решения о назначении его на какой-либо пост помимо того, который он уже занимает.

«Владимир Желонкин на протяжении уже более пяти лет успешно совмещает в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров.Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается», — сообщил председатель совета директоров «Коммерсанта» Григорий Левченко. Он заявил, что на данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве издательского дома не производилось и решений не принято.

РБК обратился за комментарием к Желонкину.

Желонкин стал главным редактором «Ъ» в 2018 году, на тот момент он два года был генеральным директором одноименного ИД. Его предшественником был Сергей Яковлев, работавший в газете с 1997 года.

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Владимир Желонкин в начале 1990-х работал инженером коммерческого отдела Восточно-Европейского рекламного агентства в Санкт-Петербурге, замначальника управления инвестиций Северного торгового банка и начальником валютного управления Межпромбанка. В 1999-м был консультантом Павла Бородина во время кампании по выборам мэра Москвы, с того же года занимал должность гендиректора информагентства РПЦ. С 2006 года — замгендиректора ОАО «Связьинвест», в 2010 году работал в главном управлении воспитательной работы Минобороны.

В 2010–2011 годах занимал пост генерального директора медиагруппы «Звезда». Затем до прихода в «Ъ» работал заместителем полпреда президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Михаил Лукин в целом работает в «Коммерсанте» около 20 лет. Он вернулся в ИД в октябре 2023 года, спустя десять лет после ухода с должности директора информационного центра после более чем 15 лет работы в «Ъ». В перерыве работал в ТАСС и департаменте по работе со СМИ банка ВТБ.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Коммерсантъ» главред

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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