Песков заявил о желании лидеров ЕС милитаризовать Европу любой ценой

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Европейские политики преисполнены желанием милитаризовать Европу любой ценой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На публике европейские лидеры показывают другое лицо и другие глаза. Их глаза сейчас преисполнены, по крайней мере в публичной плоскости, желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало и во сколько бы это ни обошлось», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, такая тенденция «не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению сферы взаимного доверия, не добавляет Европе безопасности».

Многие европейцы не одобряют этот подход, «но они все следуют, практически все следуют в этом мейнстриме», добавил пресс-секретарь.

Призыв к укреплению обороноспособности Европы прозвучал после заявления президента Дональда Трампа о намерении сократить обязательства США по обеспечению европейской безопасности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта объявила о плане перевооружения Европы общей стоимостью €800 млрд. На саммите в Брюсселе 6 марта страны ЕС одобрили эту инициативу. В результате страны-члены рассчитывают увеличить ежегодные военные расходы на 1,5% ВВП, до нового целевого показателя примерно 3,5%.

По данным аналитиков Bloomberg Intelligence, странам Европы, которые входят в НАТО, может потребоваться более десяти лет для развития своих оборонных возможностей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале марта в своем обращении объявил об «открытии стратегических дебатов о защите <...> союзников на Европейском континенте с помощью <...> [ядерных] средств сдерживания». В российском МИДе назвали высказывания французского лидера угрозой в адрес России.