Bloomberg спрогнозировал, как быстро Европа сможет перевооружиться

Оборонная промышленность Европы, вероятно, не сможет удовлетворить все потребности в рамках стратегии перевооружения, считают эксперты Bloomberg Intelligence. На обновление военно-промышленного комплекса уйдут десятилетия

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Странам Европы, которые входят в НАТО, может потребоваться более десяти лет для развития своих оборонных возможностей, считают аналитики Bloomberg Intelligence. По оценкам экспертов, для укрепления безопасности стран региона может потребоваться от $340 млрд до $720 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта объявила о плане перевооружения Европы общей стоимостью €800 млрд (за весь прошлый год страны ЕС потратили на оборону €326 млрд). В результате страны-члены рассчитывают увеличить ежегодные военные расходы на 1,5% ВВП, до нового целевого показателя примерно 3,5%.

Однако в отчете Bloomberg Intelligence говорится, что оборонная промышленность Европы, скорее всего, не сможет обеспечить все задачи, обозначенные в стратегии по перевооружению. На планах по укреплению обороноспособности негативно отразятся существующие уже сейчас задержки в поставках, а также нехватка специалистов, считают аналитики.

Призыв к укреплению обороноспособности Европы прозвучал после того, как президент Дональд Трамп заявил о намерении сократить обязательства США по обеспечению европейской безопасности. Он неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО за отказ увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Поддержка безопасности США в Европе настолько значительна, что обороноспособность континента «может пошатнуться» всего за несколько недель без нее, писал ранее Bloomberg.

О том, что военно-промышленный комплекс Европы развивается недостаточно быстро, чтобы восполнить ключевые пробелы после сокращения поддержки США, писал и The Economist. По информации Bloomberg, смена приоритета Европы в сторону перевооружения и наращивания оборонной промышленности «застала врасплох» европейские банки. Финансовые организации Европы, которые в основном ориентируются на критерии ESG, привыкли относиться к оборонным компаниям как к «репутационной обузе», отмечало агентство.