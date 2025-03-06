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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал слова Макрона угрозой в адрес России

Сюжет
Военная операция на Украине
Москва в словах президента Франции об открытии дебатов о ядерном оружии увидела «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы» и пообещала учесть это в своем оборонном планировании
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Justin Tallis / Reuters)

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона «по сути» являются угрозой в адрес России, хотя Москва никогда не угрожала Парижу и помогала отстаивать независимость и суверенитет страны в двух мировых войнах, заявил МИД.

Накануне Макрон в своем обращении назвал Россию «угрозой Франции и Европе» на долгие годы и обвинил в том, что она «превратила украинский конфликт в глобальный». Он также объявил об «открытии стратегических дебатов о защите <...> союзников на европейском континенте с помощью <...> [ядерных] средств сдерживания», подчеркнув при этом, что «что бы ни случилось, решение [о применении ядерного оружия] всегда было и будет в руках президента Франции».

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После выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружении ядерное оружие, осталась Франция. На территории Европы размещены американские ядерные боеголовки, однако после прихода к власти Дональда Трампа активизировались дебаты о возможном выводе американских сил из Старого Света.

«Подобные измышления и провокационные тезисы звучали из его уст и ранее. Но, пожалуй, впервые они изложены в столь концентрированном и непримиримом виде», — считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва в словах французского лидера видит «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик», сказали в МИДе. Это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников, убеждены там. Российская сторона учтет слова президента Франции в своем оборонном планировании, заверили российские дипломаты.

В МИДе считают, что Макрон предпочел «тактику громкой публичной риторики», вместо того чтобы созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы «обсудить пути мирного урегулирования на Украине и обеспечения безопасности в Европе». Макрон не раз выражал готовность к разговору с Путиным.

Путин и Макрон в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.

Президент России позже заявил, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения». Французский лидер в ответ сказал, что «не менял номер телефона», и добавил, что ответит на звонок, если у Путина «есть стремление к диалогу» и серьезные предложения для прекращения конфликта с Украиной.

В ведомстве подчеркнули, что Макрон говорит об обеспечении гарантий безопасности для Украины, но ни слова им не сказано о гарантиях для России. Хотя именно их отсутствие и постоянное создание Западом угроз для России, в первую очередь посредством «безудержного расширения НАТО» вопреки обещаниям, и привели к нынешнему кризису, заявили там. «Лишний раз убеждаемся, что в Париже по-прежнему не намерены считаться с жизненно важными интересами нашей страны, нацелены на ее «принуждение» к нужным Западу решениям. Ничего из этого, разумеется, не выйдет», — резюмировали в МИДе.

В Кремле, комментируя речь Макрона, заявили, что вряд ли ее можно воспринимать «как выступление главы государства, который думает о мире». «Скорее из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны», — убеждены там.

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Персоны
Елена Чернышова
МИД Эмманюэль Макрон Россия Франция угроза
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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