Белый дом не стал отвечать на вопрос о новых санкциях США

Кэролайн Левитт (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала отвечать на вопрос о том, есть ли у администрации президента Дональда Трампа свой план по введению санкций против России. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

На пресс-конференции одна из журналисток спросила, что поскольку Трамп рассматривает давление на Россию санкциями ради установления перемирия на Украине, есть ли у него понимание, когда этот инструмент стоит применить.

«У президента прошел двухчасовой телефонный разговор с президентом [России Владимиром] Путиным вчера. Мы обнародовали расшифровку этого звонка. И у нас есть команда, которая отправится на переговоры на Ближний Восток на следующей неделе, чтобы продолжить эти обсуждения, в том числе, санкций и других деталей. Я не буду зачитывать расшифровку сейчас», — ответила Левитт.

7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России «до тех пор, пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение». Также о готовности США «без колебаний» ввести новые санкции против России заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон может пойти на этот шаг, чтобы добиться урегулирования конфликта Москвы и Киева.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Они были посвящены урегулированию на Украине.

Позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что разговоры о смягчении санкций против России возможны после достижения прекращения огня на Украине. По его словам, Трамп в разговоре с российским коллегой не обсуждал санкции.

В Кремле призвали в вопросах отмены американских санкций ориентироваться на официальные сообщения. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что Москва считает антироссийские санкции Вашингтона незаконными.