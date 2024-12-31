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Технологии и медиа ,  
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Дуров сравнил свободу российских и европейских пользователей Telegram

Российские пользователи обладают в Telegram большей свободой, чем европейские, написал Дуров, подтвердив блокировку в ЕС каналов некоторых российских СМИ. Каналы западных медиа остаются в России в свободном доступе, подчеркнул он
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Доступ к некоторым телеграм-каналам российских СМИ был ограничен на территории Евросоюза, сообщил в Telegram основатель мессенджера Павел Дуров.

«Между тем все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — отметил он.

В конце декабря «РИА Новости» и «Известия» сообщили о блокировке своих телеграм-каналов на территории Европы. При попытке зайти в них из стран ЕС появлялось сообщение, что они нарушали местное законодательство. По словам Дурова, блокировка произошла из-за санкций и Закона о цифровых услугах в ЕС (DSA).

В Европе начали блокировать каналы «РИА Новости» и «Известий» в Telegram
Политика
Фото:Сергей Шахиджанян / ТАСС

В мае Совет Европейского союза запретил вещание Voice of Europe, «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС за «военную пропаганду». До этого было запрещено вещание и других медиа, в том числе НТВ/«НТВ Мир», «России 1», РЕН ТВ, «Первого канала», RT и Sputnik. В отдельных странах, например в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов.

В Совете ЕС после ввода ограничений в мае обвинили Россию в ведении «систематической международной кампании по манипулированию средствами массовой информации и информацией, вмешательству и серьезному искажению фактов». При этом в Брюсселе отметили, что мера не будет препятствовать сотрудникам СМИ «осуществлять деятельность в ЕС, за исключением вещания».

Каналы многих российских средств массовой информации также заблокированы на YouTube. Федеральные СМИ в основном попали под блокировку после начала военной операции. В России YouTube официально не заблокирован, власти заявляют о его «замедлении» и связывают это с проблемами на стороне владельца — компании Google. Там причастность к проблемам с доступом отрицают.

Москва неоднократно называла западные санкции незаконными. Любые обвинения в манипулировании СМИ Москва опровергала. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что блокировка каналов российских вещателей является «бескомпромиссной чисткой информационного пространства». По ее словам, за этим стоит Вашингтон, который перекрывает источники «неудобной информации».

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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