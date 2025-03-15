Павлу Дурову разрешили покинуть Францию

Дуров находился во Франции с августа прошлого года, когда его задержали в аэропорту из-за обвинений в потакательстве кибермошенникам. В начале февраля стало известно, что в суд его дело поступит не раньше, чем через год

Павел Дуров (Фото: La Nacion / Zuma / ТАСС)

Основатель Telegram Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай по разрешению суда, сообщает AFP.

«Он покинул Францию сегодня утром», — сообщил агентству AFP источник, знакомый с делом, добавив, что Дуров уехал с разрешения властей. По данным другого источника, следственный судья разрешил ему покинуть Францию на «несколько недель».

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года. Претензии касались модерации Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении детской порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Его на несколько дней заключили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. Ему было запрещено покидать территорию Франции. С ноября 2024 года к расследованию дела Дурова присоединились и бельгийские правоохранители.

Прокурор Парижа Лор Бекко назвала дело против Дурова показательным в плане борьбы с киберпреступностью, подчеркнув, что Telegram не реагировал на запросы правоохранительных органов, особенно в вопросе детской порнографии. В ходе расследования французская жандармерия насчитала более 2400 случаев, когда Telegram не ответил на запросы правоохранительных органов с 2013 по 2024 год.

Адвокат бизнесмена Давид-Оливье Камински называл абсурдной позицию обвинения, согласно которой его клиент замешан в преступлениях, совершенных через Telegram.

В начале февраля французская прокуратура сообщила, что дело Дурова будет передано в суд не раньше, чем через год.