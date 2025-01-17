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Задержание Павла Дурова ,  
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France Info опубликовал показания Дурова на первых слушаниях во Франции

Дуров рассказал судье, что понял важность модерации Telegram после ареста
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Преступники вредят репутации Telegram, который не создавался, чтобы упрощать совершение преступлений, заявил Дуров французским судьям. С августа он находится под подпиской о невыезде
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Durov / Telegram)

Бизнесмен Павел Дуров рассказал, что осознал важность мер против использования Telegram преступниками после задержания и ареста во Франции. Основатель мессенджера заявил об этом на первых слушаниях по существу, состоявшихся в декабре, передает телеканал France Info со ссылкой на источники.

«Именно находясь под стражей в полиции, я осознал серьезность всех этих фактов», — сказал Дуров.

Тогда же, отвечая на вопрос судьи о незаконном контенте в Telegram, и каналах, в которых можно «приобрести наркотики, украденные банковские реквизиты, нанять киллера и найти детскую порнографию», пообещал «улучшить процедуры модерации», отмечает телеканал. Telegram каждый месяц удаляет 15-20 млн учетных записей за нарушение закона, и не является единственной соцсетью с подобными проблемами, добавил Дуров.

Комментируя инкриминируемую ему причастность к нарушениям закона пользователями Telegram, Дуров заявил, что злоумышленники «наносят вред бизнесу и репутации Telegram». «Telegram не создавался для того, чтобы быть платформой для преступников», — сказал он.

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Фото:Zuma / ТАСС

По сведениям France Info, с января по май прошлого года полиция Франции открыла 535 дел в отношении преступников в Telegram, тогда как за весь 2023 год их было 808. Всего за 2017-2024 года жандармерия выявила 2 тыс. преступлений, совершенным через Telegram или с частичным использованием мессенджера.

Дуров был задержан по прилете в Париж в августе 2024 года. На несколько дней его поместили под арест, а затем отпустили под подписку о невыезде с залогом в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Претензии касались модерации Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении детской порнографии, мошенничестве и других преступлениях.

Предприниматель с обвинениями не согласен и предупреждает о негативных последствиях для бизнес-климата во Франции в связи с делом: «Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами».

Telegram после задержания Дурова заявил, что готов раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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