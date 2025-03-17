 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Дуров рассказал о возвращении домой после ареста во Франции

Сюжет
Задержание Павла Дурова
С августа 2024 года Дурову было запрещено покидать Францию из-за продолжающегося расследования преступной деятельности с помощью Telegram. На прошлой неделе стало известно, что суд разрешил ему покинуть страну
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Durov / Telegram)

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором подтвердил, что вернулся в Дубай из Франции, где был задержан по делу о недостаточной модерации в мессенджере.

«Расследование продолжается, но мне очень приятно вернуться домой», — написал Дуров в своем телеграмм-канале. Он поблагодарил следственных судей, своих адвокатов и команду за их усилия, а также «миллионы людей по всему миру», которые поддерживали его на протяжении «этого неожиданного путешествия».

Павлу Дурову разрешили покинуть Францию
Общество
Павел&nbsp;Дуров

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, среди которых отказ предоставлять данные по запросу уполномоченных французских органов. На несколько дней предпринимателя заключили под арест, а затем отпустили под залог €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции.

В декабре Дурова впервые допросили в суде. На заседании выяснилось, что с 2017 по 2024 год правоохранительные органы Франции возбудили около 2 тыс. дел по преступлениям с использованием мессенджера. Дуров заявил, что Telegram ежемесячно удаляет от 15 млн до 20 млн учетных записей за нарушение законов, но пообещал французским следственным судьям улучшить процедуру модерации мессенджера.

15 марта AFP сообщило, что Дуров покинул Францию по разрешению суда. На фоне новостей о возвращении предпринимателя в Дубай криптовалюта TON, которая используется при выплатах в Telegram, в моменте росла на 20%.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
Павел Дуров Telegram Франция кибербезопасность
Материалы по теме
Wired сообщил, что Дуров «застрял» во Франции
Политика
Дуров сравнил свободу российских и европейских пользователей Telegram
Технологии и медиа
Павел Дуров обогнал Илона Маска в предпочтениях молодых россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
«Яндекс» подтвердил информацию о сбое в работе сервиса таксиТехнологии и медиа, 15:26
В МИДе заявили об отказе проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через УкраинуПолитика, 15:25
При переезде по реновации в Москве маткапитал использовали 92 семьиГород, 15:24
Песков заявил о наградах для всех участников операции «Поток» в СуджеПолитика, 15:23
Руанда разорвала дипломатические отношения с БельгиейПолитика, 15:22
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Исполком МОК рекомендовал включить бокс в программу Олимпиады-2028Спорт, 15:14
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В США предложили обложить сбором построенные в Китае судаПолитика, 15:11
Путин разрешил ряду западных фондов продать российские ценные бумагиЭкономика, 15:08
В Крыму отменили салюты и массовые мероприятия на День ПобедыОбщество, 15:07
Зеленский подписал закон, разрешающий отправку ВСУ в другие страныПолитика, 15:06
Отпевать схиархимандрита Илия будет патриарх КириллОбщество, 14:50
Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Калужской областиОбщество, 14:47
Лыжник Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на Кубке РоссииСпорт, 14:37