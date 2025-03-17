Дуров рассказал о возвращении домой после ареста во Франции

С августа 2024 года Дурову было запрещено покидать Францию из-за продолжающегося расследования преступной деятельности с помощью Telegram. На прошлой неделе стало известно, что суд разрешил ему покинуть страну

Павел Дуров (Фото: Durov / Telegram)

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором подтвердил, что вернулся в Дубай из Франции, где был задержан по делу о недостаточной модерации в мессенджере.

«Расследование продолжается, но мне очень приятно вернуться домой», — написал Дуров в своем телеграмм-канале. Он поблагодарил следственных судей, своих адвокатов и команду за их усилия, а также «миллионы людей по всему миру», которые поддерживали его на протяжении «этого неожиданного путешествия».

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, среди которых отказ предоставлять данные по запросу уполномоченных французских органов. На несколько дней предпринимателя заключили под арест, а затем отпустили под залог €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции.

В декабре Дурова впервые допросили в суде. На заседании выяснилось, что с 2017 по 2024 год правоохранительные органы Франции возбудили около 2 тыс. дел по преступлениям с использованием мессенджера. Дуров заявил, что Telegram ежемесячно удаляет от 15 млн до 20 млн учетных записей за нарушение законов, но пообещал французским следственным судьям улучшить процедуру модерации мессенджера.

15 марта AFP сообщило, что Дуров покинул Францию по разрешению суда. На фоне новостей о возвращении предпринимателя в Дубай криптовалюта TON, которая используется при выплатах в Telegram, в моменте росла на 20%.