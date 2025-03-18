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Политика ,  
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В РФПИ заявили о готовности сотрудничать с США по редкоземельным металлам

Фото: Георгий Захарчук / Global Look Press
Фото: Георгий Захарчук / Global Look Press

Россия может сотрудничать по редкоземельным металлам как с США, так и с другими странами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает ТАСС.

«Россия обладает кратно большими объемами запаса редкоземельных металлов, чем Украина, и президент об этом очень четко говорил, и здесь мы можем сотрудничать как с Соединенными Штатами, так и с другими странами», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что США проявляют интерес к сотрудничеству во всех сферах, но подчеркнул, что такое взаимодействие должно учитывать интересы России. По словам Дмитриева, Россия «готова, чтобы американские партнеры инвестировали в эти месторождения».

Где в России находятся запасы редкоземельных металлов. Карта
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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о готовности России предложить другим странам проекты в области редкоземельных металлов. В тот же день Путин провел совещание, посвященное развитию этой отрасли. Он отметил ее значение как стратегического ресурса для обеспечения глобальной конкурентоспособности страны и устойчивого экономического роста.

В начале февраля президент США Дональд Трамп предложил сделку с украинскими месторождениями редкоземельных металлов в обмен на военную помощь стране, а позднее заявил, что заинтересован и в «огромных запасах» российских редкоземельных металлов.

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