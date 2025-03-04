 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Кремль объяснил слова Путина о сотрудничестве с США по металлам

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Из-за действующих санкций Россия не может предложить США сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, но заинтересована в нем, заявил Песков. Он упомянул новые регионы
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Владимир Путин говорил о «потенциальной возможности» сотрудничества США в сфере редкоземельных металлов, а не предлагал Вашингтону совместную добычу, сказал радиостанции «Маяк» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков задался вопросом, как при сохраняющихся санкциях Россия может предложить компаниям США сотрудничество, но отметил, что Москва в нем заинтересована. «Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях на самых разных территориях, обширных территориях России. Включая новые регионы», — заявил он.

О готовности предложить другим странам проекты в области редкоземельных металлов Путин сообщил 24 февраля. «Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить [сотрудничество] и американским нашим партнерам, — когда говорю «партнеры», то имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, — если бы они проявили интерес к совместной работе», — сказал он в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по сайту Кремля). Президент отметил, что у России «на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине».

Редкоземельные металлы: что это, свойства, где добываются
База знаний
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Тогда же Путин допустил, что Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия в Красноярском крае. По его мнению, двум странам «есть над чем подумать, так же как и над совместной работой по редким, редкоземельных металлам, да и по другим направлениям, включая, допустим, энергетику».

В этот день Путин провел совещание по редкоземельным металлам, оно прошло через несколько часов после того, как американский президент Дональд Трамп заявил об интересе к «очень ценным ресурсам» России.

25 февраля Трамп сказал, что хотел бы приобрести полезные ископаемые не только на Украине, но и «на российской земле». «Если получится, то и редкоземельные металлы. У них тоже есть очень хорошие редкоземельные металлы, у обеих стран», — заявил он (цитата по Reuters). Соглашение с Украиной обсуждалось несколько недель, его должны были подписать в конце февраля на переговорах Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, но встреча завершилась неудачно.

По данным Минприроды, общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн т. К редким металлам относятся 14 видов (литий, цезий, цирконий, рубидий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений), а также группа из 15 видов редкоземельных металлов — их балансовые запасы составляют 28,5 млн т, отметили в министерстве.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Кремль Редкоземельные металлы полезные ископаемые
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил о готовности предложить иностранцам редкоземельные проекты
Политика
Минприроды оценило запасы редкоземельных металлов в России
Экономика
Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Путин предложил Дронову возглавить Новгородскую областьПолитика, 22:38
Reuters узнал о готовности США и Украины скоро подписать ресурсную сделкуПолитика, 22:29
На Васильевском острове задержали пьяного мужчину, стрелявшего в воздухОбщество, 22:24
СКА третий раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКАСпорт, 22:10
Суд арестовал активы железнодорожных операторов по иску ГенпрокуратурыБизнес, 22:04
Трамп после слов Трюдо о глупом поступке пригрозил удвоить пошлиныПолитика, 21:55
Российская Team Spirit выиграла крупный турнир по Dota 2 DreamLeagueСпорт, 21:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский поручил уточнить у США будущее помощи УкраинеПолитика, 21:37
Маск призвал проследить за поведением Зеленского после слов о миреПолитика, 21:33
Кремль объяснил слова Путина о сотрудничестве с США по металламПолитика, 21:31
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Из шахты «Воркутинская» эвакуировали горняковОбщество, 21:22
В Госдуме подготовят ужесточение контроля за оборотом этилового спиртаБизнес, 21:22
«Аэрофлот» получил ₽64 млрд прибыли. Почему 50% не пойдет на дивидендыИнвестиции, 21:18