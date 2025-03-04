Кремль объяснил слова Путина о сотрудничестве с США по металлам

Из-за действующих санкций Россия не может предложить США сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, но заинтересована в нем, заявил Песков. Он упомянул новые регионы

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Владимир Путин говорил о «потенциальной возможности» сотрудничества США в сфере редкоземельных металлов, а не предлагал Вашингтону совместную добычу, сказал радиостанции «Маяк» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков задался вопросом, как при сохраняющихся санкциях Россия может предложить компаниям США сотрудничество, но отметил, что Москва в нем заинтересована. «Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях на самых разных территориях, обширных территориях России. Включая новые регионы», — заявил он.

О готовности предложить другим странам проекты в области редкоземельных металлов Путин сообщил 24 февраля. «Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить [сотрудничество] и американским нашим партнерам, — когда говорю «партнеры», то имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, — если бы они проявили интерес к совместной работе», — сказал он в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по сайту Кремля). Президент отметил, что у России «на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине».

Тогда же Путин допустил, что Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия в Красноярском крае. По его мнению, двум странам «есть над чем подумать, так же как и над совместной работой по редким, редкоземельных металлам, да и по другим направлениям, включая, допустим, энергетику».

В этот день Путин провел совещание по редкоземельным металлам, оно прошло через несколько часов после того, как американский президент Дональд Трамп заявил об интересе к «очень ценным ресурсам» России.

25 февраля Трамп сказал, что хотел бы приобрести полезные ископаемые не только на Украине, но и «на российской земле». «Если получится, то и редкоземельные металлы. У них тоже есть очень хорошие редкоземельные металлы, у обеих стран», — заявил он (цитата по Reuters). Соглашение с Украиной обсуждалось несколько недель, его должны были подписать в конце февраля на переговорах Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, но встреча завершилась неудачно.

По данным Минприроды, общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн т. К редким металлам относятся 14 видов (литий, цезий, цирконий, рубидий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений), а также группа из 15 видов редкоземельных металлов — их балансовые запасы составляют 28,5 млн т, отметили в министерстве.