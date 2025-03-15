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Военная операция на Украине ,  
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Трамп увидел в конфликте на Украине риск третьей мировой войны

Трамп: конфликт на Украине с легкость может привести к третьей мировой войне
Сюжет
Военная операция на Украине

Конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне, хотя сейчас ситуация лучше, чем раньше, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Минюсте.

«Честно говоря, нам повезло, что мы все еще здесь. <...> Я думаю, у нас все получится, но это может очень легко привести к третьей мировой войне», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что сейчас «мы в хорошем состоянии», «намного лучше, чем там, где были». По его словам, ранее ситуация в мире «приближалась к третьей мировой войне», и в случае ее начала, это была бы «война, не похожая ни на какую другую из-за ядерного оружия и других видов оружия, о которых вы даже не хотите знать».

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Президент США Дональд Трамп

После вступления Трампа в должность президента между США и Россией состоялись первые с начала военной операции на Украине контакты на высшем уровне. В феврале республиканец созвонился с президентом России Владимиром Путиным, после чего в Саудовской Аравии состоялась встреча делегацией обеих стран.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры Украины с США. После них Киев заявил о согласии на 30-дневное прекращение огня. Путин сообщил, что Россия поддерживает идею о перемирии, но есть вопросы к инициативе, в том числе по поводу ситуации в Курской области.

После этого состоялась встреча российского президента со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Американский президент после их переговоров заявил, что «есть очень хороший шанс» завершить конфликт, однако отметил необходимость сохранить жизни «тысячи военных ВСУ», попавших в окружении в Курской области. Путин ответил, что если Киев отдаст своим военным приказ сложить оружие, то им гарантируют жизнь и достойное обращение.

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Дональд Трамп Украина переговоры Третья мировая война
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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