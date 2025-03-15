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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп посоветовал Украине не «задирать того, кто гораздо больше»

Трамп: Украине не стоило «задирать того, кто гораздо больше»
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине не следовало бы «задирать того, кто гораздо больше ее», даже если ей оказывают поддержку из-за рубежа, считает президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало бы «задирать того, кто гораздо больше ее», его слова приводит The Guardian.

«Даже с деньгами», — отметил Трамп в ходе выступления в Минюсте. «Мы дали им [Киеву] много денег и много техники. Мы производим лучшую военную технику в мире. Но даже при всем этом это невероятно», — добавил он.

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Политика
Дональд Трамп

Трамп после встречи своего спецпосланника Стива Уиткоффа, который приезжал в Москву, с президентом Владимиром Путиным заявил, что «есть очень хороший шанс» положить конец конфликту на Украине. Однако, по его словам, в окружение в Курской области попали «тысячи военных ВСУ». Американский лидер рассказал, что «настоятельно просил» Путина «сохранить им жизнь». Тот пообещал, что украинским войскам «будет гарантирована жизнь и достойное обращение», если они сложат оружие и сдадутся в плен.

Позднее Трамп сообщил о «хороших» контактах с Россией и Украиной по поводу предложенного перемирия.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп конфликт на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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