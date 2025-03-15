Трамп: Украине не стоило «задирать того, кто гораздо больше»

Трамп посоветовал Украине не «задирать того, кто гораздо больше»

Украине не следовало бы «задирать того, кто гораздо больше ее», даже если ей оказывают поддержку из-за рубежа, считает президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало бы «задирать того, кто гораздо больше ее», его слова приводит The Guardian.

«Даже с деньгами», — отметил Трамп в ходе выступления в Минюсте. «Мы дали им [Киеву] много денег и много техники. Мы производим лучшую военную технику в мире. Но даже при всем этом это невероятно», — добавил он.

Трамп после встречи своего спецпосланника Стива Уиткоффа, который приезжал в Москву, с президентом Владимиром Путиным заявил, что «есть очень хороший шанс» положить конец конфликту на Украине. Однако, по его словам, в окружение в Курской области попали «тысячи военных ВСУ». Американский лидер рассказал, что «настоятельно просил» Путина «сохранить им жизнь». Тот пообещал, что украинским войскам «будет гарантирована жизнь и достойное обращение», если они сложат оружие и сдадутся в плен.

Позднее Трамп сообщил о «хороших» контактах с Россией и Украиной по поводу предложенного перемирия.