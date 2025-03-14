G7 пригрозила России новыми санкциями при отказе от прекращения огня на Украине

Reuters узнал, чем G7 решила пригрозить России при отказе от перемирия

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Москва должна «последовать примеру Киева» и договориться о временном прекращении огня на Украине, иначе страны «Большой семерки» (G7) введут дополнительные санкции против нее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект совместного заявления государств объединения.

«Члены G7 призвали Россию ответить (Украине. — РБК) взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая», — цитирует агентство документ.

Чиновники «Большой семерки» рассказали Reuters, что проект заявления был одобрен высокопоставленными дипломатами, теперь его должны согласовать министры. По словам собеседников агентства, лидеры G7 также требуют надежных мер безопасности для Украины, которые гарантировали бы, что она «сможет защищаться от любых возобновленных актов агрессии».

В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Идею временного прекращения огня выдвинули США и Украина по итогам переговоров в Саудовской Аравии, которые прошли 11 марта. Киев согласился на этот шаг при условии аналогичных действий со стороны Москвы. США в ответ на согласие возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными с ней.

Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня, но отметил, что есть нюансы. Он добавил, что обсудит вопросы, связанные с перемирием, с президентом США Дональдом Трампом. Вечером 13 марта Путин встретился со спецпредставителем Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, они обменялись информацией и позициями насчет перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин «фактически готовит отказ» на предложение о прекращении огня.