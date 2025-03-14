Les Echos: Путин в речи о прекращении огня ни слова не сказал о Европе

Les Echos заметила, что Путин в речи об остановке огня не упомянул Европу

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, говоря о мирных переговорах по Украине, не упомянул ни одну европейскую страну, пишет французская газета Les Echos.

Авторы французского издания обратили внимание, что российский президент выразил признательность лидерам четырех государств, которые, по его мнению, участвуют в урегулировании российско-украинского конфликта: Южной Африке, Китаю, Индии и Бразилии — крупнейшим странам БРИКС.

«О европейцах он не сказал ни слова», — возмутились в издании.

13 марта президент Белоруссии прибыл в Москву на переговоры с Путиным. По их итогам лидеры подписали совместное заявление о расширении экономического сотрудничества, включая промышленность и инфраструктуру, а также обсудили договор о гарантиях безопасности.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Путин прокомментировал предложение о 30-дневном перемирии, озвученное после встречи представителей США и Украины в Джидде. Он заявил, что идея прекращения огня в целом правильная, но требует уточнения ряда вопросов.

Президент отметил неясность ситуации с украинскими подразделениями в Курской области. Он также усомнился в контроле за соблюдением режима перемирия и указал, что оно может быть использовано для мобилизации и перевооружения украинских войск.

Путин подчеркнул, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру, а будущее урегулирование зависит от ситуации на фронте. Он также отметил возможное влияние США на переговорный процесс и выразил готовность обсудить эти вопросы с президентом США Дональдом Трампом.