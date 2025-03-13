Путин поставил переговоры о мире в зависимость от «ситуации на земле»
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры о перемирии с Украиной будут зависеть от «ситуации на земле». Об этом президент сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с официальным визитом.
«Ситуация на земле стремительно меняется, благодарю бойцов, кто в этом участвует. Вернули Суджу — исходя из ситуации на земле будем договариваться о прекращении конфликта», — сказал Путин.
13 марта российская армия установила контроль над городом Суджа в Курской области/ Это единственный населенный пункт, который украинские силы заняли в ходе нападения на регион в августе 2024 года.
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