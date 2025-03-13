Трамп сообщил, что США ведут с Россией «очень серьезные обсуждения»
Представители США ведут в России «очень серьезные обсуждения», заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The New York Times.
По словам политика, переговорщики пытаются прийти к соглашению о 30-дневном перемирии на Украине.
«Мы хотели бы видеть прекращение огня Россией», — сказал Трамп журналистам. Он также отметил, что «с удовольствием бы встретился» и поговорил с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник, 11 марта, Bloomberg сообщил о готовящемся визите спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву для встречи с российским лидером.
13 марта сервис Flightradar показал, что самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в аэропорту Внуково. В этот же день помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что американского спецпосланника позовут в Кремль после сигнала президента.
Также 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, однако оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. Трамп нашел слова коллеги о перемирии многообещающими, но не полными.
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