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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп сообщил, что США ведут с Россией «очень серьезные обсуждения»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Представители США ведут в России «очень серьезные обсуждения», заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The New York Times.

По словам политика, переговорщики пытаются прийти к соглашению о 30-дневном перемирии на Украине.

«Мы хотели бы видеть прекращение огня Россией», — сказал Трамп журналистам. Он также отметил, что «с удовольствием бы встретился» и поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

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Во вторник, 11 марта, Bloomberg сообщил о готовящемся визите спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву для встречи с российским лидером.

13 марта сервис Flightradar показал, что самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в аэропорту Внуково. В этот же день помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что американского спецпосланника позовут в Кремль после сигнала президента.

Также 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, однако оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. Трамп нашел слова коллеги о перемирии многообещающими, но не полными.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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