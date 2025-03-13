Что сказал Путин о возможном перемирии с Украиной. Видео
Россия поддерживает инициативу о прекращении конфликта с Украиной, но в результате должен наступить долгосрочный мир и устранены первоначальные причины кризиса, заявил президент Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что необходимо прояснить нюансы, например учесть ситуацию «на земле», которая складывается для России благоприятно. В Курской области ситуация полностью под контролем российских войск, а вторгнувшаяся на российскую территорию группировка изолирована.
«Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам?» — задался вопросом Путин.
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