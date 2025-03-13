 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Что сказал Путин о возможном перемирии с Украиной. Видео

Сюжет
Военная операция на Украине

Что сказал Путин о возможном перемирии с Украиной. Видео
Video

Россия поддерживает инициативу о прекращении конфликта с Украиной, но в результате должен наступить долгосрочный мир и устранены первоначальные причины кризиса, заявил президент Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо прояснить нюансы, например учесть ситуацию «на земле», которая складывается для России благоприятно. В Курской области ситуация полностью под контролем российских войск, а вторгнувшаяся на российскую территорию группировка изолирована.

«Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам?» — задался вопросом Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Украина перемирие
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 18:19
Трамп выразил уверенность в присоединении Гренландии к СШАПолитика, 20:59
World Aquatics разрешила отбор на ЧМ-2025 на чемпионатах РоссииСпорт, 20:55
Бундестаг обсудил увеличивающие военные расходы поправки к КонституцииПолитика, 20:48
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте мира на УкраинеПолитика, 20:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
«Мы за, но есть нюансы». Что сказал Путин о перемирии на УкраинеПолитика, 20:32
Трамп сообщил, что США ведут с Россией «очень серьезные обсуждения»Политика, 20:26
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Первая компания запланировала участие в программе повышения капитализацииИнвестиции, 20:25
Ереван и Баку согласовали запрет на войска третьих стран на границеПолитика, 20:20
В РАН и ЦБ поспорили о создании «рубля-актива» для защиты от инфляцииЭкономика, 20:19
В ООН оценили слова Путина о перемирии на УкраинеПолитика, 20:15
Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полнымПолитика, 20:07
Что сказал Путин о возможном перемирии с Украиной. ВидеоПолитика, 19:53
Ушаков заявил, что Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала ПутинаПолитика, 19:50