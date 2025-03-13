Путин заявил о желании обсудить с Трампом прекращение огня на Украине
России необходимо обсудить с американской стороной предложение о перемирии на Украине и, возможно, созвониться с президентом США Дональдом Трампом, заявил российский президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Трансляцию вел РБК.
«Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться», — сказал он.
Путин также отметил, что Россия считает идею о перемирии правильной, но у Москвы есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить.
По итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное перемирие, если Россия также пойдет на этот шаг. После этого республиканец анонсировал новые переговоры между Россией и США и выразил надежду, что на этой неделе ему удастся обсудить ситуацию с Путиным.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что договоренности о телефонном разговоре между Путиным и Трампом на данный момент нет. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков также заявил, что пока конкретной договоренности о телефонных переговорах нет.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов