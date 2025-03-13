Путин заявил о желании обсудить с Трампом прекращение огня на Украине

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

России необходимо обсудить с американской стороной предложение о перемирии на Украине и, возможно, созвониться с президентом США Дональдом Трампом, заявил российский президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Трансляцию вел РБК.

«Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться», — сказал он.

Путин также отметил, что Россия считает идею о перемирии правильной, но у Москвы есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить.

По итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное перемирие, если Россия также пойдет на этот шаг. После этого республиканец анонсировал новые переговоры между Россией и США и выразил надежду, что на этой неделе ему удастся обсудить ситуацию с Путиным.

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Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что договоренности о телефонном разговоре между Путиным и Трампом на данный момент нет. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков также заявил, что пока конкретной договоренности о телефонных переговорах нет.