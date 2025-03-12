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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сообщил об отсутствии договоренности о разговоре Трампа и Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Договоренности о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент отсутствуют. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы правильно понимаете», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, можно ли считать, что пока не достигнуты четкие договоренности о контакте между лидерами двух стран.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что дата и место возможных переговоров Путина и Трампа пока не определены.

«Нет», — кратко ответил он на вопрос журналистов о наличии договоренности по этому вопросу.

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После того как Украина согласилась на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии, Трамп анонсировал новые переговоры между Россией и США.

Республиканец также выразил надежду, что на этой неделе ему удастся обсудить ситуацию с Путиным. Он подчеркнул, что рассчитывает на полное прекращение огня «в ближайшие дни» и ожидает согласия Москвы.

Кроме того, Трамп намерен снова пригласить украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

11 марта советник президента США Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшее время обсудить с российской стороной результаты переговоров с Украиной. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что ожидает скорого ответа России.

Первая встреча делегаций России и США состоялась 18 февраля в Эр-Рияде. По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны провели «серьезный разговор» по ключевым вопросам. В ходе переговоров было решено сформировать рабочие группы для урегулирования конфликта, восстановить прежнюю численность дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, а также обсудить возможную встречу Путина и Трампа.

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