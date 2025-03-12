Кремль сообщил об отсутствии договоренности о разговоре Трампа и Путина
Договоренности о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент отсутствуют. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Вы правильно понимаете», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, можно ли считать, что пока не достигнуты четкие договоренности о контакте между лидерами двух стран.
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что дата и место возможных переговоров Путина и Трампа пока не определены.
«Нет», — кратко ответил он на вопрос журналистов о наличии договоренности по этому вопросу.
После того как Украина согласилась на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии, Трамп анонсировал новые переговоры между Россией и США.
Республиканец также выразил надежду, что на этой неделе ему удастся обсудить ситуацию с Путиным. Он подчеркнул, что рассчитывает на полное прекращение огня «в ближайшие дни» и ожидает согласия Москвы.
Кроме того, Трамп намерен снова пригласить украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.
11 марта советник президента США Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшее время обсудить с российской стороной результаты переговоров с Украиной. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что ожидает скорого ответа России.
Первая встреча делегаций России и США состоялась 18 февраля в Эр-Рияде. По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны провели «серьезный разговор» по ключевым вопросам. В ходе переговоров было решено сформировать рабочие группы для урегулирования конфликта, восстановить прежнюю численность дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, а также обсудить возможную встречу Путина и Трампа.
Читайте РБК в Telegram.
Украина готова к прекращению огня. Какие условия
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов