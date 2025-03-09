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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры удара по уходящей из Суджи колонне ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры удара по уходящей из Суджи колонне ВСУ
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Российские военные нанесли удар по колонне военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уходившей из города Суджа в Курской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Суджа находится под контролем украинских военных с лета 2024 года, когда 6 августа ВСУ прорвали границу в этом районе.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

По данным Минобороны, изначально украинским войскам удалось занять 1268 кв. км (общая площадь Курской области — 29,9 тыс. кв. км). К середине февраля 2025 года российские военные освободили около 64% занятой территории (более 800 кв. км), сообщили тогда в Генштабе.

Накануне Минобороны доложило об освобождении сел Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, а также села Лебедевка.

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Теги
Минобороны ВСУ Суджа Курская область автоколонна
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