Минобороны показало кадры удара по уходящей из Суджи колонне ВСУ
Российские военные нанесли удар по колонне военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уходившей из города Суджа в Курской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
Суджа находится под контролем украинских военных с лета 2024 года, когда 6 августа ВСУ прорвали границу в этом районе.
По данным Минобороны, изначально украинским войскам удалось занять 1268 кв. км (общая площадь Курской области — 29,9 тыс. кв. км). К середине февраля 2025 года российские военные освободили около 64% занятой территории (более 800 кв. км), сообщили тогда в Генштабе.
Накануне Минобороны доложило об освобождении сел Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, а также села Лебедевка.
Читайте РБК в Telegram.