NYT объяснила возвращение Макрона, который «был на грани исчезновения»

Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон смог вновь оказаться в центре внимания после прихода к власти в США Дональда Трампа, пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что после объявления досрочных выборов прошлым летом, в результате которых французский парламент раскололся на несколько фракций, Макрона часто призывали к отставке.

Однако после прихода к власти в Соединенных Штатах Трампа, изменившего дружественную политику в отношении Европы, Макрон, «который когда-то казался едва ли не исчезнувшим, теперь ежедневно оказывается в центре внимания», пишет NYT.

«Кризисы очень полезны для президента. Они возвращают его в центр внимания», — сказал профессор политологии в Университете Ниццы Венсан Мартиньи.

Так, французский президент после критики Европы со стороны вице-президента США Джей ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и телефонных переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным в феврале созвал два экстренных саммита в Париже. На них лидеры европейских стран обсудили вопросы безопасности в Европе, а также действия американской администрации по украинскому конфликту.

На фоне обострения отношений США и Украины Макрон и британский премьер Кир Стармер разработали собственный план мирного урегулирования, который на первом этапе предусматривает «перемирие на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры» и только после достижения мирного соглашения — размещение европейских миротворцев.

The Telegraph также сообщила, что Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии в случае вывода американского контингента из Европы.