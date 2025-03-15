Три дерби за два дня. Чего ждать от тура РПЛ

«Локомотив» дома сыграет против «Динамо», «Ростов» примет «Краснодар» в южном дерби, а «Спартак» встретится с «Зенитом». Главное о 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Локомотив» — «Динамо»

Дата и время: 15 марта, 19:30

Стадион: «РЖД Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

В прошлом туре футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Ахматом» со счетом 1:1. «Железнодорожники» не выигрывают пять матчей подряд в РПЛ — это их худшая серия без побед при Михаиле Галактионове.

В составе «Локомотива» в прошлом туре отличился Алексей Батраков, который является лучшим бомбардиром команды с 11 голами в сезоне. Кроме того, 20-летний Сергей Пиняев в прошлом матче отметился голевой передачей, установив личный рекорд по ассистам в РПЛ. В нынешнем сезоне он уже отметился пятью передачами.

Капитан «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов выбыл на месяц из-за травмы. Журналист Иван Карпов сообщал, что полузащитнику диагностировали защемление мениска. «Восстановление Баринова займет порядка месяца. Зная характер Димы, думаем и надеемся, что все пройдет гораздо быстрее», — сказал «Чемпионату» сообщил агент футболиста Павел Банатин.

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Московское «Динамо» в прошлом туре разгромило одноименный клуб из Махачкалы со счетом 4:0. Команда Марцела Лички не проигрывает в последних девяти матчах в РПЛ и забивает в каждом из 14 матчей в чемпионате с начала сентября. Динамовцы по этим показателям являются лучшими в действующем чемпионате России.

«Динамо» набрало 39 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 37 очками расположился на пятой строчке.

«Акрон» — ЦСКА

Дата и время: 16 марта, 13:00

Стадион: «Самара Арена»

В прошлом туре «Акрон» прервал серию из трех поражений в РПЛ и обыграл самарские «Крылья Советов». Нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба в матче 20-го тура забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также на этой неделе Дзюба забил «Спартаку» в Кубке России, но «Акрон» уступил со счетом 2:3 вылетел из турнира.

Кроме того, Дзюба, который делит лидерство по голам за сборную России, 13 марта вошел в окончательный состав национальной команды на мартовский сбор. Форвард попал в сборную впервые с 2021-го года, он еще не играл за национальную команду при Валерии Карпине — его последним матчем в команде была встреча на Евро-2020 против Дании.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Футболисты ЦСКА в прошлом туре в матче против «Химок» вырвали победу на после в компенсированное ко второму тайму время. Единственным забитым мячом отметился Виллиан Роша (90+3).

Также на этой неделе игроки московского ЦСКА дома обыграли столичное «Динамо» со счетом 2:1 в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России. Так, подопечные Марко Николича продлили свою серию без поражений во всех турнирах до пяти игр: «армейцы» дважды сыграли вничью и три раза победили.

ЦСКА набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Тольяттинский клуб расположился на девятой строчке, набрав 25 очков.

«Ростов» — «Краснодар»

Дата и время: 16 марта, 17:00

Стадион: «Ростов»

Футболисты «Ростова» в 20-м туре обыграли «Оренбург» со счетом 2:1. Эта победа стала первой после ухода главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. Команду возглавил испанец Джонатан Альба. В первом матче после ухода Карпина: в 19-м туре, «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

«Краснодар» в прошлом туре обыграл «Пари НН» (3:0) и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (четыре ничьи, одно поражение), которая началась еще 10 ноября прошлого года. При этом, на прошедшей неделе «Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка России, уступив грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в домашнем матче второго этапа 1/4 финала «пути регионов».

«Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место, а «Ростов» набрал 30 очков, расположившись на седьмой строчке.

В последних пяти южных дерби в чемпионате России краснодарская команда оказывалась сильнее: клуб Сергея Галицкого выиграл три матча, дважды уступал. В первом круге «Краснодар» дома обыграл «Ростов» со счетом 2:0.

«Спартак» — «Зенит»

Дата и время: 16 марта, 19:45

Стадион: «ЛУКОЙЛ Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Заключительным матчем тура станет дерби двух столиц, в котором встретятся «Спартака» и «Зенита». Московский клуб сообщил о полной продаже билетов на игру на «ЛУКОЙЛ Арене», которая вмещает в себя почти 45 тыс. человек. В комментарии для «РБК Спорт» в клубе пояснили, что последний аншлаг был на Кубке России в марте 2020 года в игре против ЦСКА. Таким образом, эта игра станет для «Спартака» первой при полных трибунах после введения паспорта болельщика в России в 2023 году.

В прошлом туре «Спартак» прервал семиматчевую серию из побед и не смог продлить рекордную в XXI веке победную серию. Команда Деяна Станковича уступила «Рубину» (1:2).

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Зениту» в этом матче не сможет помочь бразильский полузащитник Вендел, который был дисквалифицирован на две игры (один условно с испытательным сроком год) за оскорбительный жест в адрес болельщиков «Факела» в прошлом туре (2:0).

Вендел получил удаление в матче с воронежским клубом в 20-м туре РПЛ, когда показал средний палец трибунам. Футболист позднее заявил, что это была реакция на расистские выкрики. «Факел» также наказан. Воронежский клуб проведет один домашний матч РПЛ без зрителей и заплатит штраф 1 млн рублей за поведение болельщиков.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак отметил, что «Зениту» будет сложно заменить Вендела в предстоящем матче. «Конечно, любой команде сложно играть в отсутствии игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше», — сказал Семак.

Также петербургский клуб на прошедшей неделе в гостях обыграли «Ростов» (1:0) в рамках Кубка России. Единственный гол забил Матео Кассьерра (79-я минута).

В последний раз «Спартаку» удавалось обыграть «Зенит» в чемпионате России в ноябре 2017-го года (2:1). После этого команды встречались в 13 играх, из которых петербургский клуб семь раз выигрывал и шесть раз матч завершался ничьей.

«Зенит» и «Краснодар» набрали по 43 очка и делят первое место, но краснодарцы пока впереди по дополнительным показателям. «Красно-белые» с 40 очками остались на третьей строчке.