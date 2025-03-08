Капитан «Локомотива» выбыл на месяц из-за травмы

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов получил травму колена в матче с «Ахматом»

Дмитрий Баринов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов выбыл на месяц из-за травмы. Об этом «Чемпионату» сообщил агент футболиста Павел Банатин.

«Восстановление Баринова займет порядка месяца. Зная характер Димы, думаем и надеемся, что все пройдет гораздо быстрее», — сказал Банатин.

Капитан «Локомотива» Баринов получил травму накануне в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (1:1).

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Баринову диагностировали защемление мениска.

В нынешнем сезоне 28-летний Баринов провел 26 матчей и сделал четыре голевые передачи.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков