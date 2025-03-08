 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Капитан «Локомотива» выбыл на месяц из-за травмы

Капитан «Локомотива» Баринов выбыл на месяц из-за травмы
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов получил травму колена в матче с «Ахматом»
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов выбыл на месяц из-за травмы. Об этом «Чемпионату» сообщил агент футболиста Павел Банатин.

«Восстановление Баринова займет порядка месяца. Зная характер Димы, думаем и надеемся, что все пройдет гораздо быстрее», — сказал Банатин.

Капитан «Локомотива» Баринов получил травму накануне в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (1:1).

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Баринову диагностировали защемление мениска.

В нынешнем сезоне 28-летний Баринов провел 26 матчей и сделал четыре голевые передачи.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва
Материалы по теме
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
Спорт
«Локомотив» ушел от поражения в концовке первого после паузы матча РПЛ
Спорт
Лидер «Локомотива» назвал «Зенит» «историей про деньги», а не футбол
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
На севере Казахстана россиянам заблокировали счетаФинансы, 12:20
Российские войска освободили три населенных пункта в Курской областиПолитика, 12:18
Капитан «Локомотива» выбыл на месяц из-за травмыСпорт, 12:18
«РИА Новости» узнало о BMW X6 у жены арестованного курского чиновникаОбщество, 12:03
Серохвостов и Сливко выиграли пасьют в финале Кубка России по биатлонуСпорт, 11:49
FT узнала о предложении страны в Африке редкоземельных металлов СШАПолитика, 11:35
Дагестанца заставили драться в Рамадан. С какими проблемами он столкнулсяСпорт, 11:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
В НХЛ обменяли самого ненавистного игрокаСпорт, 11:27
В ФССП рассказали о праве приставов изымать электросамокатыОбщество, 11:23
Андреева и Медведев вышли в третий круг крупных турниров в Индиан-УэллсеСпорт, 11:05
На Украине сообщили об отъезде западных специалистов по данным спутниковПолитика, 11:05
Хэмилтон против Шумахера. Кто лучший гонщик в истории «Формулы-1»Спорт, 11:00
РБК проведет один из крупнейших инвестфорумов: 3 причины на него прийтиИнвестиции, 11:00