Дзюба забил «Спартаку», но его «Акрон» вылетел из Кубка России
Футболисты московского «Спартака» в гостях обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 в матче второго этапа 1/4 финала «пути регионов» в Кубке России.
В составе победителей голы забили Кристофер Мартинс (17-я и 60-я минуты) и Тео Бонгонда (20). У проигравших отличились Шерзод Эсанов (58, с пенальти) и Артем Дзюба (70).
36-летний Дзюба, который на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забил 235-й гол в карьере.
Мартинс с пятью мячами повторил клубный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше Кубка России. По пять голов также забивали Александр Соболев (2023/24), Квинси Промес (2022/23) и Фернандо Кавенаги (2005/06).
В первый этап полуфинала «пути регионов» также вышли «Ахмат», «Локомотив» и «Урал». Жеребьевка этой стадии состоится позднее 12 марта. В полуфиналах «пути РПЛ» встречаются «Зенит» — «Ростов» и ЦСКА — «Динамо» (Москва).
Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов