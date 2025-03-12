Дзюба забил «Спартаку», но его «Акрон» вылетел из Кубка России

Московский клуб победил со счетом 3:2 и вышел в полуфинал «пути регионов»

Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» в гостях обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 в матче второго этапа 1/4 финала «пути регионов» в Кубке России.

В составе победителей голы забили Кристофер Мартинс (17-я и 60-я минуты) и Тео Бонгонда (20). У проигравших отличились Шерзод Эсанов (58, с пенальти) и Артем Дзюба (70).

36-летний Дзюба, который на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забил 235-й гол в карьере.

Мартинс с пятью мячами повторил клубный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше Кубка России. По пять голов также забивали Александр Соболев (2023/24), Квинси Промес (2022/23) и Фернандо Кавенаги (2005/06).

В первый этап полуфинала «пути регионов» также вышли «Ахмат», «Локомотив» и «Урал». Жеребьевка этой стадии состоится позднее 12 марта. В полуфиналах «пути РПЛ» встречаются «Зенит» — «Ростов» и ЦСКА — «Динамо» (Москва).

Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.