«Спартак» впервые в эпоху Fan ID продал все билеты на матч

В комментарии для «РБК Спорт» в клубе пояснили, что последний аншлаг был на Кубке России в марте 2020 года в игре против ЦСКА. Таким образом, эта игра станет для «Спартака» первой при полных трибунах после введения Fan ID

Манфред Угальде (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Московский «Спартак» сообщил о полной продаже билетов на матч 21-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Встреча пройдет 16 марта в Москве и начнется в 19:45. Вместимость стадиона составляет почти 45 тыс человек.

В клубе отметили, что аншлаг на трибунах станет важным фактором в борьбе с соперником. «Надеемся, энергия трибун, которые будут заполнены впервые за несколько лет, поможет нашей команде добиться успеха», — заявили в пресс-службе «Спартака».

В комментарии для «РБК Спорт» в клубе пояснили, что последний аншлаг был на Кубке России в марте 2020 года в игре против ЦСКА. Таким образом эта игра станет для «Спартака» первой при полных трибунах после введения паспорта болельщика в России в 2023 году.

Перед очным матчем «Зенит» занимает второе место в таблице чемпионата России, набрав 43 очка. «Спартак» идет третьим, отставая от петербуржцев на три балла.