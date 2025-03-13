Вендела отстранили от матча со «Спартаком» за оскорбительный жест трибуне
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел дисквалифицирован на два матча (один условно с испытательным сроком год) за оскорбительный жест в адрес болельщиков «Факела», заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
Вендел получил удаление в матче с воронежским клубом в 20-м туре РПЛ, когда показал средний палец трибунам. Футболист позднее заявил, что это была реакция на расистские выкрики.
«Факел» также наказан. Воронежский клуб проведет один домашний матч РПЛ без зрителей и заплатит штраф 1 млн рублей за поведение болельщиков.
Григорьянц сказал, что «Зенит» просил отменить красную карточку Вендела, но экспертно-судейская комиссия пришла к выводу, что его удаление было правильным.
«Вендел принял участие в заседании, он дважды принес свои извинения перед КДК и болельщиками. Он понимает, что совершил проступок, показал оскорбительный жест», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».
Ближайший матч «Зенит» проведет против московского «Спартака» 16 марта в 21-м туре РПЛ.
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