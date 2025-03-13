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Вендела отстранили от матча со «Спартаком» за оскорбительный жест трибуне

КДК РФС дисквалифицировал Вендела на один матч за оскорбительный жест трибунам
КДК назначил Венделу два матча дисквалификации, из них один условно, после удаления за оскорбительный жест в игре с «Факелом» 8 марта
Вендел
Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел дисквалифицирован на два матча (один условно с испытательным сроком год) за оскорбительный жест в адрес болельщиков «Факела», заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Вендел получил удаление в матче с воронежским клубом в 20-м туре РПЛ, когда показал средний палец трибунам. Футболист позднее заявил, что это была реакция на расистские выкрики.

«Факел» также наказан. Воронежский клуб проведет один домашний матч РПЛ без зрителей и заплатит штраф 1 млн рублей за поведение болельщиков.

Григорьянц сказал, что «Зенит» просил отменить красную карточку Вендела, но экспертно-судейская комиссия пришла к выводу, что его удаление было правильным.

«Вендел принял участие в заседании, он дважды принес свои извинения перед КДК и болельщиками. Он понимает, что совершил проступок, показал оскорбительный жест», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Ближайший матч «Зенит» проведет против московского «Спартака» 16 марта в 21-м туре РПЛ.

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