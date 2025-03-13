Минобороны показало видео из освобожденной Суджи

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Минобороны показало видео из освобожденного города Суджа в Курской области. На кадрах показаны разные городские постройки и здания. Большинство домов на кадрах разрушены или сильно повреждены во время боев и обстрелов.

О том, что российские войска освободили Суджу, расположенную на юго-западе Курской области, Минобороны сообщило в четверг, 13 марта. Военные ВСУ контролировали город с августа 2024 года, когда прорвали границу в Суджанском районе и вторглись в область.