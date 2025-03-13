В МЧС сообщили о найденных в Судже 100 людях из числа пропавших без вести

Около 100 российских граждан, которые числились пропавшими без вести, обнаружены в Судже и окрестных селах. Об этом сообщил «РИА Новости» помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

«Важно, что 90% тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — сказал Мезинов.

В январе 2025 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, пропавших без вести. В основном в нем значились жители Суджанского района, часть территории которого заняли ВСУ.

По данным правительства Курской области на 1 февраля 2025 года, в списке пропавших без вести числились более 2000 тыс. человек.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Накануне, 12 марта, начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская сторона вернула под свой контроль за последние пять дней 24 населенных пункта, занятых ВСУ. В общей сложности освобождены 1,1 тыс. кв. км территорий, ранее оккупированных Украиной, что составляет 86% от ее площади, занятой изначально.